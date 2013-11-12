Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme

Bu videomuzda sizler için baskı ve ofis teknolojileri üzerinde uzman bir üretici olan Brother'ın çok fonksiyonlı yazıcısı MFC 1815'i inceliyoruz.

Faks, yazdırma, fotokopi ve tarama ihtiyaçlarını tek noktada çözen MFC 1815, ufak boyutlarıyla da küçük ofislerde yer tasarrufu sağlıyor.