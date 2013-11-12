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Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme

6 yıl
30,5b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için baskı ve ofis teknolojileri üzerinde uzman bir üretici olan Brother'ın çok fonksiyonlı yazıcısı MFC 1815'i inceliyoruz.
Faks, yazdırma, fotokopi ve tarama ihtiyaçlarını tek noktada çözen MFC 1815, ufak boyutlarıyla da küçük ofislerde yer tasarrufu sağlıyor. 

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quartx 6 yıl en beğenilen
Kaan Arlı seni de bi göreydik.
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DH Misafiri 6 yıl
Kafam karıştı. lazer teknolojisinden yararlanan çok fonksiyonlu kartuşlu bir yazıcımı?
kartuşlumu?
hem lazer hem kartuşlumu?
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hedefkartus 6 yıl
laser cihazların iindeki toner kartuşu adı altında
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darkaura 6 yıl
Mobil haber olmasin demiyorum ama dh son zamanlarda ozunden cok uzaklasmisti. Bu tip incelemelerin olmasi guzel.
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Elefue 6 yıl
İnternette Fax özelliği olmayan fakat A3 yazıcı tarayıcısı olan bir model ararken Brother den ilginç bir ürün buldum.Aşağıdaki model A3 yaazabiliyor ama tarayamıyor. A4 boyutunu ise hem yazıp hemde tarayabiliyor.AMA bu ürün Türkiye deki Brother sitesinde yok.

Brother DCP-J4110DW A3 Colour Inkjet MF

Ben bunu niye yazdım siz sorarsınız bu ürünün Türkiye ye gelme ihtimali var mı? Yada yeni bir röportajda yanıt verebilir.
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damn2u 6 yıl
Brother bu konuda cidden çok yol kat etmiş. MFC-255CW modelini kullanıyorum ve iki sene önce 210 TL gibi cüzzi bir fiyata aldığım bu ürün tarayıcı, yazıcı, kopyalama, fax, kablosuz bağlantı gibi bir çok özellik sağladığı gibi orjinal olmayan kartuş ve mürekkep dolumuna izin veriyor.
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peters 6 yıl
Ama renkli olmadığı için hepsi bir arada demek nekadar doğru bilemem.Artık siyah beyaz diyince aklıma eski televizyonlar geliyor yani lazer yeni ama renksiz oluşu eski teknoloji'yi çağrıştırıyor.
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Astronot1997 6 yıl
Kaan arlinin sesini duyunca haftanin android oyunlari geldi aklima nostalji oldu.
Yazici çok kompakt birşey olmuş fakat artik renkli baski çok sik kullanilir oldu. Neden şu güzelim makine renkli olmaz?
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darkaura 6 yıl Astronot1997
Astronot1997
Kaan arlinin sesini duyunca haftanin android oyunlari geldi aklima nostalji oldu.
Yazici çok kompakt birşey olmuş fakat artik renkli baski çok sik kullanilir oldu. Neden şu güzelim makine renkli olmaz?

Cunku bu laser yazici, inkjet kadar basit yapili degil. Renkli baski demek bir yerine 3 yada 4 adet toner ve drum demek, cok fazla boyut ve 2-3 kat maliyet demek. Bunun yaninda 3 kat fazla agriza ve sorun ihtimali demek. Ofislerde en cok siyah baski alindigindan siyah laser yetiyor. Ofisdeki baski sayisini dusununce inkjet opsiyon dahilinde olamaz. Inkjette baski sayisi yuzlerle ifade edilirken laserde binlerle ifade ediliyor.
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quartx 6 yıl en beğenilen
Kaan Arlı seni de bi göreydik.
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cumfiçu 6 yıl
"Yazıcının abisi!" sloganıyla satılacakmış
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