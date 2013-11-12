Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme

Astronot1997 Kaan arlinin sesini duyunca haftanin android oyunlari geldi aklima nostalji oldu. Yazici çok kompakt birşey olmuş fakat artik renkli baski çok sik kullanilir oldu. Neden şu güzelim makine renkli olmaz?
kartuşlumu?
hem lazer hem kartuşlumu?
Brother DCP-J4110DW A3 Colour Inkjet MF
Ben bunu niye yazdım siz sorarsınız bu ürünün Türkiye ye gelme ihtimali var mı? Yada yeni bir röportajda yanıt verebilir.
Yazici çok kompakt birşey olmuş fakat artik renkli baski çok sik kullanilir oldu. Neden şu güzelim makine renkli olmaz?
Cunku bu laser yazici, inkjet kadar basit yapili degil. Renkli baski demek bir yerine 3 yada 4 adet toner ve drum demek, cok fazla boyut ve 2-3 kat maliyet demek. Bunun yaninda 3 kat fazla agriza ve sorun ihtimali demek. Ofislerde en cok siyah baski alindigindan siyah laser yetiyor. Ofisdeki baski sayisini dusununce inkjet opsiyon dahilinde olamaz. Inkjette baski sayisi yuzlerle ifade edilirken laserde binlerle ifade ediliyor.