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Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir

8 yıl
18,6b
1
9
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
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9to5Mac ve iFixYouri.com, iPad 2'e ait olduklarına inandıkları ve Çin'den gelen 9.7 inçlik panel fotoğraflarını yayınladı. Güçlü rakipleri karşısında kullanıcılara ne gibi yeni özellikler sunacağı merak konusu olan 2.Nesil iPad'in ekranının daha ince olacağıyla ilgili iddiayı doğrularcasına 9to5Mac ekibi, panelin çok daha hafif ve mevcut panelden 1mm daha ince olduğunu belirtirken; fotoğraflarda panelin çerçevesinin eski nesile göre daha az yer kapladığı gözlerden kaçmıyor.

Panel üzerinde yer alan seri numarasının şunları ifade edebileceği düşünülüyor;

  • LP097×02 SLN1= LG Phillips
  • LP097x02 SLN1= 9.7 inç
  • LP097x02 SLN1= XGA, SXGA ya da WXGA çözünürlüklerinde kullanılan kod; bu da yeni iPad'in 1024x768 piksel çözünürlüğünde olacağı iddialarını kuvvetlendiriyor.
  • LP097x02 SLN1= H-IPS
    • Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
    Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir
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Batuist 8 yıl
ben çözünürlüğün biraz daha artmasını beklerdim...
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zengier 8 yıl
Beklemeyle, istemeyle olsa keske. teknoljik arge gerektiriyor bu olay. bahsettiginiz teknolji daha yok ortada siz bilmem ne cozunurluk diyorsunuz. acaba o boyutta full hd bir panelin kaca maal olacagi konusunda bir fikriniz var mi acaba? ip4 un en pahali bileseninin ekrani oldugunu hatirlarsiniz.
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roox 8 yıl
Tahmini olarak ne zaman çıkması bekleniyor ipad 2 nin?
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onkuba 8 yıl
bende beklemeyi düşünüyorum şimdi alıpta bir kaç hafta sonra ipad 2 nin resmi açıklaması yapılırsa kafayı yerim.
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murdocklawless 8 yıl
cihazın içinde kullanılacak kabloların görüntüsü yok mu?
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dark-knight 8 yıl
şimdi olay sadece 1920*1080 çözünrülük koyalım bitsinle olmuyor
ipad 1 in applerinin ekrana tam oturması lazım yoksa çok kötü görünür.
o yüzden çözünürlüğe dokunmamış olabilirler
ama ben 1024*768 in katlarını yapmalarını beklerdim
2 katı olmazdı belki ama 1.5 katı olabilirdir mesela
1536*1152 yapılabilirdi
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Xagdas 8 yıl
walla hiç umrunda değil...
ben boyutu, çözünürlüğü, ips olması ilgilendiriyo...
10 grammış, 50 grammış, soketi şöyleymiş falan, fasa fiso...
hee yaparsın 1600x1440 ya da ne biliyim 1920x1280 falan, o zaman gel konuşalım. bence kimse 20 gram + ya da - olmasını veya 1 mm ince olmasını pek umursamaz.
"iyi ki ipad2 yi beklememişim" dedim resmen şu an. 2kamera için 1 sene beklemeye değmezdi.
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gerbay 8 yıl
ben de de MMBT2222 NPN transistör var, kesinlikle IPAD2 de kullanılacak..
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