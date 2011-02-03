Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir

9to5Mac ve iFixYouri.com, iPad 2'e ait olduklarına inandıkları ve Çin'den gelen 9.7 inçlik panel fotoğraflarını yayınladı. Güçlü rakipleri karşısında kullanıcılara ne gibi yeni özellikler sunacağı merak konusu olan 2.Nesil iPad'in ekranının daha ince olacağıyla ilgili iddiayı doğrularcasına 9to5Mac ekibi, panelin çok daha hafif ve mevcut panelden 1mm daha ince olduğunu belirtirken; fotoğraflarda panelin çerçevesinin eski nesile göre daha az yer kapladığı gözlerden kaçmıyor.

Panel üzerinde yer alan seri numarasının şunları ifade edebileceği düşünülüyor;

