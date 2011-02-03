Bu fotoğraflar, iPad 2'nin ekranına ait olabilir

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9to5Mac ve iFixYouri.com, iPad 2'e ait olduklarına inandıkları ve Çin'den gelen 9.7 inçlik panel fotoğraflarını yayınladı. Güçlü rakipleri karşısında kullanıcılara ne gibi yeni özellikler sunacağı merak konusu olan 2.Nesil iPad'in ekranının daha ince olacağıyla ilgili iddiayı doğrularcasına 9to5Mac ekibi, panelin çok daha hafif ve mevcut panelden 1mm daha ince olduğunu belirtirken; fotoğraflarda panelin çerçevesinin eski nesile göre daha az yer kapladığı gözlerden kaçmıyor.
Panel üzerinde yer alan seri numarasının şunları ifade edebileceği düşünülüyor;
ipad 1 in applerinin ekrana tam oturması lazım yoksa çok kötü görünür.
o yüzden çözünürlüğe dokunmamış olabilirler
ama ben 1024*768 in katlarını yapmalarını beklerdim
2 katı olmazdı belki ama 1.5 katı olabilirdir mesela
1536*1152 yapılabilirdi
ben boyutu, çözünürlüğü, ips olması ilgilendiriyo...
10 grammış, 50 grammış, soketi şöyleymiş falan, fasa fiso...
hee yaparsın 1600x1440 ya da ne biliyim 1920x1280 falan, o zaman gel konuşalım. bence kimse 20 gram + ya da - olmasını veya 1 mm ince olmasını pek umursamaz.
"iyi ki ipad2 yi beklememişim" dedim resmen şu an. 2kamera için 1 sene beklemeye değmezdi.