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Bu güller robot!

'Bana güller derin robot güller verin'. Sanırız bu sözü yakın bir gelecekte çok daha sık duymaya başlayacağız zira araştırmacılar robot güller üzerinde çalışıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu güller robot!


Günümüzde robot teknolojileri çok önemli aşamalar kaydetti ve sinema filmlerinden hatırladığımız cyborg konseptinin ne zaman gerçeğe dönüşeceği merak edilmeye başlandı. Artık çiçeklerin bile elektronik devreler barındırdığını görüyoruz. 

İsveç Linköping Üniversitesi araştırmacıları güllerin damarlarına elektronik devreler entegre etti ve bu gülleri büyütmeyi başardı. Robot güller ile birlikte araştırmacılar fotosentez konusunda incelemeler yapacak. Özellikle bitkilerin davranışlarını anlayabilme konusunda yeni kapılar açacağı umut edilen projede gelecekte enerji üretmenin yeni yolları da aranacak.

Proje kapsamında araştırmacılar gülün damarlarındaki devrelere elektrik akımı uygulayarak yaprakların renk tonunu değiştirmeyi başarmış. Bunu bitkinin büyümesini sağlayan çeşitli kimyasal maddelerin yoğunluklarını değiştirerek yapıyorlar. Proje iki yıldır devam ediyor ancak henüz çok erken aşamada. 

Tabii gülün damarları içerisine devreler yerleştirmek çok kolay olmamış zira devrelerin gülün kendi yapısı içerisinde oluşması gerekiyor. Araştırmacılar sayısız deneme sonucunda PEDOT-S:H adında bir iletken polimer kullanarak gülün kendi gövdesi içerisinde büyümesini sağlamış. İletken polimlerler suda çözünmesi ile biliniyor. 

Gülün sapı PEDOT-S:H çözeltisinin içerisine konulmuş ve materyal kolay bir şekilde dallara su taşıyan dokuların içerisine karışmış. Daha sonra çözelti dokuların içerisinde ince bir film oluşturmaya başlamış. Sonrasında ise ortaya 10 santimetreye kadar varabilen ince teller çıkmış. Bu teller basit bir transistör oluşturmuş.

Diğer taraftan farklı bir PEDOT çözeltisi de nano selüloz ile karıştırılarak gülün yapraklarına gönderilmiş. Nano selüloz içerisinde bulunan sünger benzeri 3 boyutlu yapılar yaprağa ulaştığında elektrokimyasal hücreler oluşturmuş ve bu hücreler yapraktaki sıvıda bulunan elektrolit ile beslenerek canlı kalmayı başarmış. Böylece tamamen bitkinin içerisinde doğal yollarla oluşan bir devre ortaya çıkmış. 

Araştırmacılar daha önce böyle bir yöntemin kullanılmadığını ve bilim dünyasında ilk kez elektronik devre entegre edilmiş bitkiler geliştirdiklerini belirtiyor. Büyük bir potansiyele sahip olan yöntemin gelecekte farklı bitkilere de uygulanabileceği düşünülüyor.  

http://www.cnet.com/news/six-million-dollar-plant-scientists-grow-cyborg-roses/ Yorum Yaz
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evad3rs 3 yıl
Rica ediyorum biri söylesin beğenmeme yani eksileme Nasıl oluyor
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TheLastNinja 4 yıl
Uzun zamandır aklımdaydı, uzayda-uzay mekiğinde bitkiler gibi fotosentez yapılabilse uzun yolculuklar mümkün olurdu diye. Hep bitkilerin kök kısımlarına veya gövdeden içeriye doğru iletkenler ile bir şeyler yapılabilir mi acaba diye düşünürdüm. İnşallah suni bir şekilde fotosentezin nasıl yapılabileceğini de keşfederler de Dünyanın havası daha temiz olur ve uzay yolculuğu daha da kolaylaşır.
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YokCrysis 4 yıl
esmerbuyucu
Bunlarla uğraşacaklarına çiçekleri koparıp satanlara denetim getirsinler. Çiceklerin yeri saksılar, topraklardır.

kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan
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esmerbuyucu 4 yıl YokCrysis
keko1337
esmerbuyucu
Bunlarla uğraşacaklarına çiçekleri koparıp satanlara denetim getirsinler. Çiceklerin yeri saksılar, topraklardır.

kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan

Teşekkür ederim. Ama büyük ihtimal anlaşılmadım veya anlaşılmak istenmedim. Daha var olan çiçeklere değer verilmiyorken -endüstri için üretilmiş olsa bile- elektronik devrelerle besleme fikri saçma geliyor.
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lapatid 4 yıl
muhakkak faydali bir kullanim alani vardir ancak umarim gelecekte yedigimiz bitkilerin icinden polimer teller ayiklamayiz
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Patren 4 yıl
bos is
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awolfinsky 4 yıl
Teknoloji gelişsin gelişmesine ama bunların ne amaçla kullanılacağı meçhul.Yakın gelecekte cyborglar üretilirse "dehumanization" başlamış olur.İnsanoğlu benliğini yitirir ve geri dönüşü olmayan bir yola gireriz.Doğanın kanatları altından çıkalı çok oldu ama kendi ellerimizle hali hazırda mükemmel işleyen bir sistemi yokediyoruz insanoğlu tamamen yapay bir evren yaratıp bizi insan olmaktan çıkaracak.Umarım bunu sadece bitkilerin fotosentez mekanizmasını anlamak için yapıyorlardır...
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esmerbuyucu 4 yıl
Bunlarla uğraşacaklarına çiçekleri koparıp satanlara denetim getirsinler. Çiceklerin yeri saksılar, topraklardır.
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