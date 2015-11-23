Bu güller robot!





Günümüzde robot teknolojileri çok önemli aşamalar kaydetti ve sinema filmlerinden hatırladığımız cyborg konseptinin ne zaman gerçeğe dönüşeceği merak edilmeye başlandı. Artık çiçeklerin bile elektronik devreler barındırdığını görüyoruz.





İsveç Linköping Üniversitesi araştırmacıları güllerin damarlarına elektronik devreler entegre etti ve bu gülleri büyütmeyi başardı. Robot güller ile birlikte araştırmacılar fotosentez konusunda incelemeler yapacak. Özellikle bitkilerin davranışlarını anlayabilme konusunda yeni kapılar açacağı umut edilen projede gelecekte enerji üretmenin yeni yolları da aranacak.





Proje kapsamında araştırmacılar gülün damarlarındaki devrelere elektrik akımı uygulayarak yaprakların renk tonunu değiştirmeyi başarmış. Bunu bitkinin büyümesini sağlayan çeşitli kimyasal maddelerin yoğunluklarını değiştirerek yapıyorlar. Proje iki yıldır devam ediyor ancak henüz çok erken aşamada.





Tabii gülün damarları içerisine devreler yerleştirmek çok kolay olmamış zira devrelerin gülün kendi yapısı içerisinde oluşması gerekiyor. Araştırmacılar sayısız deneme sonucunda PEDOT-S:H adında bir iletken polimer kullanarak gülün kendi gövdesi içerisinde büyümesini sağlamış. İletken polimlerler suda çözünmesi ile biliniyor.





Gülün sapı PEDOT-S:H çözeltisinin içerisine konulmuş ve materyal kolay bir şekilde dallara su taşıyan dokuların içerisine karışmış. Daha sonra çözelti dokuların içerisinde ince bir film oluşturmaya başlamış. Sonrasında ise ortaya 10 santimetreye kadar varabilen ince teller çıkmış. Bu teller basit bir transistör oluşturmuş.





Diğer taraftan farklı bir PEDOT çözeltisi de nano selüloz ile karıştırılarak gülün yapraklarına gönderilmiş. Nano selüloz içerisinde bulunan sünger benzeri 3 boyutlu yapılar yaprağa ulaştığında elektrokimyasal hücreler oluşturmuş ve bu hücreler yapraktaki sıvıda bulunan elektrolit ile beslenerek canlı kalmayı başarmış. Böylece tamamen bitkinin içerisinde doğal yollarla oluşan bir devre ortaya çıkmış.





Araştırmacılar daha önce böyle bir yöntemin kullanılmadığını ve bilim dünyasında ilk kez elektronik devre entegre edilmiş bitkiler geliştirdiklerini belirtiyor. Büyük bir potansiyele sahip olan yöntemin gelecekte farklı bitkilere de uygulanabileceği düşünülüyor.

http://www.cnet.com/news/six-million-dollar-plant-scientists-grow-cyborg-roses/