Bu kez modüler akıllı saat projesi Blocks gündemde





Geçen yıl modüler akıllı telefon projesi Phonebloks'un popüler olmasıyla pek çok teknoloji devinin bu konsepte destek verdiği ve Google'ın ticari sürümünü üretmeye de çok yaklaştığını gördük. Aynı proje bu kez akıllı saat segmentinde karşımıza çıktı.





Blocks projesi bloklar şeklinde bileşenler sunuyor ve bu bileşenleri ihtiyaca göre birleştirerek istediğiniz akıllı saatin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bloklar birbirine geçtiği için seçtiğiniz özelliklerin çokluğuna göre akıllı saat farklı boyutlarda olabilecek.





Kullanıcıya sunulacak bileşen opsiyonları ise GPS yongası, hücresel ağ modemi, batarya, ekran, mikrofon, adım sayar, nabız ölçer, hareket sensörü, kamera, SIM kart yuvası, işlemci gibi pek çok kategori altında sıralanıyor. Kullanıcı ne kadar fonksiyonel bir saat isterse boyut da o kadar büyüyor.





Blocks şimdilik ilk aşamalarında ve ticari hayata atılmak için hazır değil. Ancak ortaya koyduğu konsept benimsenirse teknoloji devlerinden yeni bir hamle gelebilir.

http://www.chooseblocks.com/