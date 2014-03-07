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Bu kez modüler akıllı saat projesi Blocks gündemde

5 yıl
5,9b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez modüler akıllı saat projesi Blocks gündemde

Geçen yıl modüler akıllı telefon projesi Phonebloks'un popüler olmasıyla pek çok teknoloji devinin bu konsepte destek verdiği ve Google'ın ticari sürümünü üretmeye de çok yaklaştığını gördük. Aynı proje bu kez akıllı saat segmentinde karşımıza çıktı.

Blocks projesi bloklar şeklinde bileşenler sunuyor ve bu bileşenleri ihtiyaca göre birleştirerek istediğiniz akıllı saatin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bloklar birbirine geçtiği için seçtiğiniz özelliklerin çokluğuna göre akıllı saat farklı boyutlarda olabilecek.

Kullanıcıya sunulacak bileşen opsiyonları ise GPS yongası, hücresel ağ modemi, batarya, ekran, mikrofon, adım sayar, nabız ölçer, hareket sensörü, kamera, SIM kart yuvası, işlemci gibi pek çok kategori altında sıralanıyor. Kullanıcı ne kadar fonksiyonel bir saat isterse boyut da o kadar büyüyor.

Blocks şimdilik ilk aşamalarında ve ticari hayata atılmak için hazır değil. Ancak ortaya koyduğu konsept benimsenirse teknoloji devlerinden yeni bir hamle gelebilir.

http://www.chooseblocks.com/ Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
önce bi modüler telefonları görseydik
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alito 5 yıl
Modüler telefonlarla s.çmışlardı, buda sıvama bölümü.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
son kullanıcıya ulaşabilcekmi o meçhul
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James Horner 5 yıl
Modüler yapı, saat için gereksiz olmuş.
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caglet 5 yıl
saat dediğin bi kere kordondan belli olur , teknoloji istiyoz diye kendimizi jetgillerin temizlikçisine benzetmeye gerek yok
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ouzqan 5 yıl
şu otomatik saatlerdeki mekanizmayı geliştirip şu saatlere uygun hale getiremediler. Onu bi halletsinler sonra böyle işlere geçsinler gear bile şu resimdeki saatten daha modern daha güzel gözüküyor.
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matmuhendisi 5 yıl
önce bi adam akıllı saat görelimde modüler dursun şurda ..
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kule_genclik 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
önce bi adam akıllı saat görelimde modüler dursun şurda ..

+1
Sanki hali hazirdaki akilli saatleri tam yapmislar gibi moduleri kaldi. Her gun koluna taktigin seyi sarj etmekle urastircaklarina onca bataryayi halletsinler
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umutaltdag 5 yıl
Teklonoji yaratacaz derken aletleri cinsel organıma benzettiler
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Drakoid 5 yıl umutaltdag
umutaltdag
Teklonoji yaratacaz derken aletleri cinsel organıma benzettiler

Nasil bir cinsel organin varsa artik....
2 Yanıt Yanıtla +3
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mehmedaltair 5 yıl
Modüler tablet bekleniyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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Blood Money 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Modüler tablet bekleniyor


bence o daha once cikmaliydi
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onizuka_sensei 5 yıl
Modüler telefon çıktı hepimiz kullandık ya sıra saatte
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
önce bi modüler telefonları görseydik
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