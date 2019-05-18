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Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme

3 hf.
4,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 inceleme bölümünde Beats'in Studio Wireless 3 modelini sonunda Enis'den geri alabildim. Bu videoda uzun süreli kullanım sonunda kulaklık hakkındaki fikirlerimizi paylaşıyoruz.
2si1 inceleme bölümünde Beats'in Studio Wireless 3 modelini sonunda Enis'den geri alabildim. Bu videoda uzun süreli kullanım sonunda kulaklık hakkındaki fikirlerimizi paylaşıyoruz. 

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Sipihrz 3 hf. en beğenilen
1400 TL şu uyduruk ergen kulaklığına verilmez. Bir sürü sadece sesle ilgilenen markalar var onlardan almak lazım.
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gepohe 2 hf.
Bak bak, enis bey’in fikrini degistirmis kaliteli urun. Boyle bir olsa gerek premium etkisi.
“Ben nc ozelligi istemem, biri gelur carpar vs” diyordu
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arekamint 2 hf.
ikinci elde bin lira letgoda alınır bence
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NomadCRY 2 hf.
Her ürünün kendine ait avantajları, dezavantajları ve farklı yönelimleri, kullanım alanları var. Mesela bu üründe sadece ses kalitesine odaklanmamak lazım çünkü Beats markası zaten ses kalitesine muazzam derecede önem veren bir firma değil ve bu zaten bilinen bir şey.
Bu kulaklığın avantajları; muazzam rahatlığı, aşırı derecede uzun pil ömrü, iPhone ile olan harika uyumu, bağlantı kolaylığı, ve en önemlisi tasarımı, şıklığı.
Bu ürünün amacı sadece ses kalitesine yüklenmek değil, o yüzden Beats’in ürünlerini gidip de Sennheiser ile, Bose ile vs. karşılaştırmak pek mantıklı değil, hepsinin yöneldiği alan farklı.
Kaldı ki buna rağmen kulaklığın ses kalitesi gayet iyi. Apple, Beats markasını satın aldıktan sonra kulaklıklarındaki ses kalitesi ciddi derecede arttı. Evet satıldığı fiyata daha iyi ses kalitesi veren çok kulaklık var bu doğru, ancak Beats artık eski Beats değil. Apple satın aldıktan sonraki kulaklıklarındaki ses kalitesi gayet tatmin edici ve bu kulaklık; şıklığı, konforu ve orta-üst düzeyde ses kalitesini bir arada sunuyor.
Ben açıkçası tasarıma ve şıklığa da önem veren biriyim, 2000 - 3000 TL verip kafamda moloz gibi gözüken bir şey taşımak da istemiyorum.
İnsanlarda uzun süredir “Ses işinden anladığımı göstermek için Beats’e bok atmam lazım.” algısı var. Yurtdışında bu algı yavaş yavaş yıkıldı. Ama Türk milleti her şeyde olduğu gibi bu konuda da geriden geliyor. Bunları Beats Studio 3’ün yanında aynı zamanda Audio Technica M50, AKG Q460 kullanan biri olarak söylüyorum. Şunu da eklemek isterim ki Sennheiser’ın eski kalitesinden gerçekten artık eser yok. Özellikle Momentum serisi gerçekten kötü.
Beats, Apple’dan sonra değişti. Zamanla ses kalitesi daha da artacaktır. Zaten görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz.
———
İncelemeye gelirsek,
- Terletme konusuna katılıyorum. Gerçekten terletiyor. Ama dışarı gerçekten hiç ses vermiyor. O yönden belki biraz kabul edilebilir.
- Enis bey tuşlardan bahsetmiş. Açıkçası 1.5 yıldır kullanıyorum ama tuşlarda bir kere bile sıkıntı yaşamadım. Çift tıklarda bazen sorun yaşadım ama onda da basış senkronunu tutturamadığımdan. Bastığımda çalışmama, sert basma gibi durumları hiç yaşamadım ben. Belki de kullandığınız kulaklıkta bir sıkıntı olabilir.
- Enis bey bir yerde kulaklık açık kalırsa gün aşırı şarj etmeniz gerekir demiş. Böyle bir şeyin imkanı yok. En yüksek seste 15 saat şarj gidiyor ve 1.5 yıldır kullanıyorum kulaklığı. Her gün 2.5 - 3 saat dinlemeyle, son ses ve gürültü engelleme açıkken 5-7 günde bir şarj ediyorum. Açık bıraksanız bile şarjının azalıp aynı gün bitmesi mümkün değil. Gerçekten değil.
- Mesut bey açma kapama tuşu tek tıkta çalışıyor, kulaklık yanlışlıkla açılır demiş. Bu da doğru değil. Tek tıkta şarjı gösteriyor. Açmanız için 2-3 saniye basılı tutmanız gerek. Çarpmayla açılması mümkün değil. Zaten çok sert bir tuş. Bu konuda hatanız var.
Bunların haricinde çok sade ve güzel bir inceleme olmuş. Mesut ve Enis beye teşekkür ederim. Ön yargı yapmadan izleyenler belki kulaklık hakkında düzgün fikir edinip Beats hakkındaki ön yargılarını yıkabilir bu video ile.
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intel7mix 2 hf.
Daha iyi modeller vardır eminim ki. Marka satıyorlar başka bir şey değil.
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asusokan 3 hf.
gider hi-fi sistem alırım daha mantıklı
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stackman 3 hf.
O paralara çıkıyorsan ya Sennheiser alacaksın ya da Sennheiser.
2 Yanıt Yanıtla +1
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tobepeople 3 hf. stackman
Parasını bilmem ama Sennheiser'ın kullanıcıya deneme amaçlı sunulan kulaklarını hiiiiç beğenmediğimi hatırlıyorum. Akg resmen yerden yere vuruyordu bunu hatırlıyorum , media markt ya da teknosa da denemiştim sanırım emin değilim vatan da olabilir. Tek tek üşenmeyip hepsinin teşhir ürününü test etmiştim. Sonuç olarak böyle bir kulaklık alacaksanız(o fiyatlara) en az bir kaç kez gidip denemeler de bulunmanız şart. Ayrıca kulaklığın rahatlığı ve mikrofonu çok önemli. Müzikte iyi olup oyunda berbat olanları da var tabiii.
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terimer 2 hf. stackman
Bundan 5-6 sene oncesinde Sennheiser, Sennheiser idi. Ancak, son yillarda Sony'nin yaptigi atilimlarla gerek Sennheiser gerekse Bose artik nal topluyor. Suanda Sony (Ozellikle de WH-1000XM3) LDAC codec'i ile 990 Kbps CD/FLAC kalitesinde sundugu BT baglantisi ile rakipsiz. Noise Cancelling'den hic bahsetmiyorum bile :-)
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matador_mirkhan 3 hf.
O kulaklığa ne oluyor şimdi? Geri mi gönderiyorsunuz xD
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DjarumBlack- 3 hf.
beats solo 3 var bende. gayet memnunum kullanmadıgın zaman kapattıgın sürece cihazı şarj etmiyorsun nerdeyse. kablolu hiç kullanmadım, alalı 2 ay oldu sadece ilk gün şarj ettim. ondan sonra daha bir kere bile şarj etmedim. günde 2-2.5 saat müzik dinlerim. kalitesi aman aman değil ama ortalamanın üstünde. kulakta uzun süre durunca ağrı yapıyor yalnız.
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smart1978 3 hf.
Sony derim :)
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terimer 2 hf. smart1978
Aynen, kesinlikle katiliyorum. :-)
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ProfXavier 3 hf.
beş para etmeyen bir kulaklık. o paralara sennheiser momentum wireless çok daha iyi bir alternatif...
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