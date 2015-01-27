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Bu set ile kendi akıllı saatinizi 3D olarak yazdırın

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu set ile kendi akıllı saatinizi 3D olarak yazdırın

3 boyutlu yazıcı sektörünün artık son kullanıcıya hitap eder hale gelmesi pek çok ilginç projenin ortaya çıkmasına sebep oluyor. 3 boyutlu olarak yazdırılan silah, villa ve mobilyalardan sonra sıra akıllı saatlerde. 

Son dönemde trendi giderek yükselen akıllı saat trendi 3D yazıcıların hedefi haline geldi. Open-Source SmartWatch adlı proje ile kullanıcılar kendi akıllı saatlerini 3D olarak yazdırabiliyor ve kullanabiliyor. 

Jonathan Cook tarafından geliştirilen proje kullanıcıların tasarımına müdahale edebilecekleri bir akıllı saat üretmelerini hedefliyor. Ancak bu tip bir saati herkes değil biraz uzman olanlar geliştirebilecek zira elektronik devre lehimleme tarzında biraz beceri isteyen işler mevcut. 

Saatin sadece gövdesi 3D olarak yazdırılabiliyor. Bunun haricinde 8 veya 16MHz hızında programlanabilir bir kontrolcü, Bluetooth yongası, titreşim motoru, OLED ekran gibi devreler set içerisinde hazır geliyor ve bunları yerleştirmeniz gerekiyor. Saatin kontrolleri iki buton ile yapılabilirken, temel anlamda akıllı telefon bildirimleri iletilebiliyor. 

Proje açık kaynak olduğu için ileride microSD yuvası gibi geliştirmelere imkan tanıyacak. Cook adım adım yapılması gerekenleri sayfasında anlatıyor. Akıllı saat seti yaklaşık olarak 125$ fiyat etiketine sahip. Bu tarz hobilerle uğraşmak istemeyenler biraz daha üzerine ekleyerek markalı bir akıllı saat sahibi de olabilir.  

http://www.donothingbox.com/ Yorum Yaz
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BekirHan 4 yıl
Fikir güzel amayapmak istedikleri güzel fikirle para kaldırmaya dönüş sanki. Çok masum değil. O fiyata çin' den akıllı saat alabilir insan...
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doctor_bey 4 yıl
125$'a yapılabilecek çok daha güzel şeyler var, bu yüzden sadece meraklısına hitap ediyor bence
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Gece772 4 yıl
5 tl lık 3D saat geldi....
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