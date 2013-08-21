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Buffalo, yeni LinkStation 400 NAS serisini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Buffalo, yeni LinkStation 400 NAS serisini duyurdu

Depolama ve kablosuz ağ çözümlerinde lider firmalardan olan Buffalo, tüketiciye yönelik NAS çözümleri sunduğu LinkStation 400 ailesini resmi olarak duyurdu. Aile içerisinde LinkStation 410 cihazları ve yeni nesil LinkStation 421DE NAS muhafaza cihazları bulunuyor. 

Yeni LinkStation ailesi, kurulum ve yönetimde kullanıcılara rehberlik eden gelişmiş, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz ile geliyor. Kullanıcılar varsayılan açılış sayfasından sihirbazlar, açıklamalar ve grafikleri içeren sık kullanılan özelliklere bağlantıları bulabiliyorlar.

8TB'a kadar veri depolama imkanı sunan LinkStation 410 cihazlarına Buffalo WebAccess uygulaması ile akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletlerden uzaktan erişim sağlanabiliyor. Tüm LinkStation 400 cihazları aynı zamanda her kullanıcı için ücretsiz bir kişisel bulut hesabı da sunuyor.

Aile içerisinde ayrıca Buffalo'nun ilk muhafaza ürünleri olan LS421DE cihazları da yer alıyor. Bu cihazlarda 1.2GHz saat hızında çalışan ARMv7 tabanlı Marvell ARMADA 370 işlemcisi ve 512MB DDR3 RAM bulunuyor. LinkStation 400 serisi cihazlar 2, 4, 6 veya 8TB kapasitelerle birlikte sunulacak.

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