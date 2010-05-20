Buffalo, Dünyanın en ince taşınabilir harici DVD yazıcısını duyurdu

Depolama birimleri üreticilerinden Buffalo, yeni harici DVD yazıcısını duyurdu. Dünyanın en ince ve en hafif harici DVD yazıcısı olarak nitelendirilen harici DVD yazıcı, DVSM-PSS58U2-BK koda adıyla üretilecek. USB 2.0 arabirimi ile kullanılan harici DVD yazıcı, 131mm x 14.5mm x 130mm ölçülere ve 250 gram ağırlığa sahip. Buffalo'nun yeni DVD yazıcısının yazma hızları şu şekilde belirtiliyor.

8x DVD-R/+R/+RW

6x DVD-R DL/DVD+R DL/DVD-RW

5x DVD-RAM

24x CD-R/CD-RW

Buffalo'nun yeni harici DVD yazıcısının CyberLink PowerDVD 9, MediaShow 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 gibi yazılımlar ile birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. Buffalo'nun dünyanın en ince ve en hafif harici DVD yazıcısı olarak nitelendirdiği DVSM-PSS8U2-BK'nin Haziran ayının ortalarında 116$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.