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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo, Dünyanın en ince taşınabilir harici DVD yazıcısını duyurdu

Buffalo, dünyanın en ince ve hafif harici DVD yazıcısını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Buffalo, Dünyanın en ince taşınabilir harici DVD yazıcısını duyurdu
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Depolama birimleri üreticilerinden Buffalo, yeni harici DVD yazıcısını duyurdu. Dünyanın en ince ve en hafif harici DVD yazıcısı olarak nitelendirilen harici DVD yazıcı, DVSM-PSS58U2-BK koda adıyla üretilecek. USB 2.0 arabirimi ile kullanılan harici DVD yazıcı, 131mm x 14.5mm x 130mm ölçülere ve 250 gram ağırlığa sahip. Buffalo'nun yeni DVD yazıcısının yazma hızları şu şekilde belirtiliyor.

  • 8x DVD-R/+R/+RW
  • 6x DVD-R DL/DVD+R DL/DVD-RW
  • 5x DVD-RAM
  • 24x CD-R/CD-RW

Buffalo'nun yeni harici DVD yazıcısının CyberLink PowerDVD 9, MediaShow 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 gibi yazılımlar ile birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. Buffalo'nun dünyanın en ince ve en hafif harici DVD yazıcısı olarak nitelendirdiği DVSM-PSS8U2-BK'nin Haziran ayının ortalarında 116$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Buffalo, Dünyanın en ince taşınabilir harici DVD yazıcısını duyurdu
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