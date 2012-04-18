Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan 18 aya kadar kullanım süresi sunan kablosuz optik fare: SRMB04

7 yıl
8b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Buffalo, farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan kablosuz optik faresi SRMB04 ile ürün gamını genişletiyor. 
110 mm x 73 mm x 41 mm ebatlarında ve pil hariç 74 gram ağırlığında tasarlanan farede kırmızı, siyah, gümüş, lacivert, beyaz ve pembe olmak üzere 6 farklı renk seçeneği sunulmuş durumda. 1500 dpi'lik optik sensörü bünyesinde barındıran fare, 2 adet AA boyutlu pille çalışıyor. Firmanın iddiasına göre fare 2 adet AA pille 18 aya varan kullanım süresi vaat ediyor.
Nisan sonuna doğru yurtdışında piyasaya sürülmeleri planlanan farelerin tavsiye edilen satış fiyatı 56.6$ olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neilsonqt 6 yıl
Evet Buffalo'nun hitap ettiği kesim anlaşılıyor bebekler .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mutlu 7 yıl
18 pekde iyi bi pil ömrü değil 3 yıl gittiğini iddaa eden markalar var. Ama neye göre hesaplıyorlar oraya muamma. Hesapta uzun pil ömürlü logitech m195 aldımm 1 ayda 2 pil değiştiriyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
bide tipi olsa,tam olacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Evet Buffalo'nun hitap ettiği kesim anlaşılıyor bebekler, açıkcası bu şekilde yargılamak elbetde yanlış ama bu boyutlarda yani, alışılası zor boyutlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
what_tha 7 yıl
tasarım logitech m705 :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingofdark 7 yıl
fiyatı görünce vazgeçtim 56.6$ oyun mouse u fiyatına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyıh 7 yıl
Logitech tek AA pil ile 12 aya kadar kullanım ömrü sunuyor. Üstelik fiyatı daha cazip.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nvidia GT640M video inceleme "Kepler, Ultrabooklarda!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim