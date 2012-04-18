Buffalo'dan 18 aya kadar kullanım süresi sunan kablosuz optik fare: SRMB04

Buffalo, farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan kablosuz optik faresi SRMB04 ile ürün gamını genişletiyor.

110 mm x 73 mm x 41 mm ebatlarında ve pil hariç 74 gram ağırlığında tasarlanan farede kırmızı, siyah, gümüş, lacivert, beyaz ve pembe olmak üzere 6 farklı renk seçeneği sunulmuş durumda. 1500 dpi'lik optik sensörü bünyesinde barındıran fare, 2 adet AA boyutlu pille çalışıyor. Firmanın iddiasına göre fare 2 adet AA pille 18 aya varan kullanım süresi vaat ediyor.



Nisan sonuna doğru yurtdışında piyasaya sürülmeleri planlanan farelerin tavsiye edilen satış fiyatı 56.6$ olacak.

