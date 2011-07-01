Buffalo'dan 24TB'lık TeraStation TS-8VH24TL/R6 NAS

Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, ağ depolama çözümü TeraStation TS-8VH24TL/R6'yı duyurdu.

Intel Atom 1.66GHz'lik çift çekirdekli D510 işlemcisine ve 2GB'lık sistem belleğine sahip olan TeraStation TS-8VH24TL/R6 (NAS), 24TB'lık depolama alanını 8 ayrı bölmesindeki 3TB'lık sabit disklerle sağlıyor. Raid 6, TCP/IP, CIFS/SMB, AFP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, NFS, LDAP, NTP, DLNA ve BitTorrent protokollerini destekleyen sistem için Buffalo'nun belirlediği satış fiyatı yaklaşık 500,000 Yen (6192 dolar) iken, sistem ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.