Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan 24TB'lık TeraStation TS-8VH24TL/R6 NAS

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
4
HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, ağ depolama çözümü TeraStation TS-8VH24TL/R6'yı duyurdu.

Intel Atom 1.66GHz'lik çift çekirdekli D510 işlemcisine ve 2GB'lık sistem belleğine sahip olan TeraStation TS-8VH24TL/R6 (NAS), 24TB'lık depolama alanını 8 ayrı bölmesindeki 3TB'lık sabit disklerle sağlıyor. Raid 6, TCP/IP, CIFS/SMB, AFP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, NFS, LDAP, NTP, DLNA ve BitTorrent protokollerini destekleyen sistem için Buffalo'nun belirlediği satış fiyatı yaklaşık 500,000 Yen (6192 dolar) iken, sistem ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medart 8 yıl
Bence de destek, kalite, bulunurluk ve sürekli gelişim düşünüldüğünde SYNOLOGY ve QNAP dışında ürün tercih etmek doğru olmaz. Bu markalardan alın rahat edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Güven verici ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 8 yıl
Bu fiyata disk dahil mi? Thunderbolt teknolojisine destek var mı?
QNAP'ın benzer ürünleri sanırım çok daha cazip fiyata alınabiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akakivanc 8 yıl
500.000 ini gorunce sandalyeden dusuyodum allahtan "yen" miş
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim