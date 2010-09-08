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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan 3D uyumlu harici Bluray yazıcı: BP3D-PI6U2-BK

Depolama birimleri üreticilerinden Buffalo, 3D destekli Bluray yazıcısı BP3D-PI6U2-BK'yi satışa sunacak.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
1
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Buffalo'dan 3D uyumlu harici Bluray yazıcı: BP3D-PI6U2-BK
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Depolama birimleri üreticilerinden Buffalo, 3D destekli Bluray yazıcısı BP3D-PI6U2-BK'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Buffalo'nu Japonya öncelikli satışa sunacağı harici Bluray yazıcı, ince ve portatif tasarımı ile dikkat çekiyor. USB 2.0 arabirimini kullanan Bluray yazıcı, kutu içeriğindeki CyberLink PowerDVD 9 yazılımı ile 3D içerikleri oynatabilecek ve DVD içerikleri 2D-3D dönüştürme işlemleri yapabilecek. Buffalo'nun 3D desteği ile dikkat çeken harici Bluray yazıcısının diğer özellikleri şu şekilde belirtilmiş.

  • 6x BD-R (Tek/çift katman)
  • 2x BD-RE (Tek/çift katman)
  • 8x DVD-R/+R ve DVD+RW
  • 6x DVD-R/+R DL ve DVD-RW
  • 5x DVD-RAM
  • 24x CD-R/-RW

Buffalo'nun BP3D-PI6U2-BK adıyla ürettiği 3D destekli harici Bluray yazıcı, Eylül ayı sonlarına doğru 338$'lık fiyat etiketiyle son kullanıcıya sunulacak.

Buffalo'dan 3D uyumlu harici Bluray yazıcı: BP3D-PI6U2-BK
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Denorath 9 yıl
550$ mı dostum naaptın sen :) Şaka bi yana BD'ler yavaş yavaş PC'lerde DVD'lerin yerini alcak gibi görünüyor. Yavaş yavaş derken bi 3 yılı var yine :)
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