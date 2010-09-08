Buffalo'dan 3D uyumlu harici Bluray yazıcı: BP3D-PI6U2-BK

Depolama birimleri üreticilerinden Buffalo, 3D destekli Bluray yazıcısı BP3D-PI6U2-BK'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Buffalo'nu Japonya öncelikli satışa sunacağı harici Bluray yazıcı, ince ve portatif tasarımı ile dikkat çekiyor. USB 2.0 arabirimini kullanan Bluray yazıcı, kutu içeriğindeki CyberLink PowerDVD 9 yazılımı ile 3D içerikleri oynatabilecek ve DVD içerikleri 2D-3D dönüştürme işlemleri yapabilecek. Buffalo'nun 3D desteği ile dikkat çeken harici Bluray yazıcısının diğer özellikleri şu şekilde belirtilmiş.

6x BD-R (Tek/çift katman)

2x BD-RE (Tek/çift katman)

8x DVD-R/+R ve DVD+RW

6x DVD-R/+R DL ve DVD-RW

5x DVD-RAM

24x CD-R/-RW

Buffalo'nun BP3D-PI6U2-BK adıyla ürettiği 3D destekli harici Bluray yazıcı, Eylül ayı sonlarına doğru 338$'lık fiyat etiketiyle son kullanıcıya sunulacak.