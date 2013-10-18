Bulut servislere toplu fotoğraf aktarma uygulaması CameraSync, iOS 7 desteğiyle güncellendi

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen evrensel uygulamalardan CameraSync, iOS 7 desteğiyle 1.5 sürümüne güncellendi.

Kullanıcıların iOS cihazları ile çektikleri fotoğrafları toplu olarak Dropbox, SkyDrive, Flickr, Google Drive ya da Box.net gibi bulut depolama servisleri üzerine aktarabilen CameraSync, fotoğrafların çözünürlüklerine yani kalitelerine herhangi bir müdahalede bulunmuyor. İşlemlerini otomatik olarak arka planda gerçekleştirebilen uygulama, aynı zamanda Hipstamatic ve Camera+ gibi diğer uygulamalarla da uyumlu olarak çalışma gösterebiliyor. Yapılan 1.5 güncellemesi ile Apple'ın yeni iOS 7 işletim özel olarak tasarımı baştan aşağıya yenilenen CameraSync, ayrıca birçok hatadan kurtuluyor ve artık Amazon'un S3 adlı bulut depolama servisine de destek veriyor.

5.49 TL fiyat etiketiyle satılan CameraSync uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id406645727?mt=8