Bulut yönetici sertifikaları OpenStack Vakfı'ndan

Son dönemde bulut bilişim altyapılarına yapılan yatırımlar arttı ve bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma mevcut. Amazon, Microsoft Azure gibi üreticiye ait kapalı bulut platformları yanında OpenStack gibi açık kaynak bulut altyapıları da bulunuyor. Bununla birlikte açık kaynak tarafında yetişmiş eleman açığı oldukça fazla. OpenStack Vakfı bunun için harekete geçiyor.





Açık kaynak bulut altyapısı OpenStack aslında ilk olarak 2010 yılında Rackspace Cloud ve NASA tarafından geliştirilmişti. Sonrasında Mirantis, AMD, Dell, Intel, Red Hat gibi pek çok dev platformun büyümesinde rol aldı. OpenStack gelir açısından olmasa da popülerlik açısından bulut sektöründe ilk beşte yer alıyor.





OpenStack platformu şirketlere özel alanlar oluşturmalarını ve bu özel alanları müşterilerine sunmalarını sağlıyor. Bununla birlikte platform bünyesinde 25 civarında proje ortaya çıkmış durumda ve platformu kullanmak isteyen müşteriler kaliteli yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz yıllarda vakıf; RedHat, Mirantis ve Linux Vakfı gibi kuruluşlardan eğitimler derleyerek bir çalışma mağazası faaliyete sokmuştu. Mağaza başarılı oldu ancak halen yetişmiş eleman sayısı az.





Vakıf bu nedenle yeni bir sertifika programına başladığını duyurdu. OpenStack sertifikasının temellerini belirleyecek olan program için Canonical, Cisco, HP, Mirantis, Rackspace ve SuSE gibi şirketlerin temsilcileri bir araya geldi. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor.





OpenStack sertifikası almak isteyenler dünyanın herhangi bir yerinden sanal testlere tabi tutulacaklar ve başarılı olanlar da sertifika alacak. İlk etabı 2016 yılında başlayacak olan testler için 20 civarında eğitim kurumu da kurs içeriği sağlayacak. Kurslar ve sertifika testlerinin ücretli olması planlanıyor.

http://techcrunch.com/2015/10/26/openstack-foundation-announces-certification-program-for-cloud-admins/?ncid=txtlnkusaolp00000595