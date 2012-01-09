CES 2012 : ASUS Eee Pad MeMO, 4 çekirdekli olarak karşınızda

Full HD ekrana sahip Transformer Prime modelinden sonra ASUS bu kez merakla beklenen MeMO Pad tabletlerini CES 2012 fuarına getirdi. Daha önce internete sızan 7 inçlik görselin de MeMO Pad'e ait olduğu böylece teyit edilmiş oldu.





Eee MeMO Pad modelleri iddia edildiği gibi gözlüksüz 3D ekrana yer vermiyor. Eee Pad MeMO 171 modeli 7 inç 1280 x 800 çözünürlükte IPS kapasitif ekran, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A8 tabanlı Qualcomm 8260 işlemci, 1GB RAM, 16GB/32GB depolama seçenekleri, WiFi, Bluetooth 2.1, 5MP arka/1.2MP ön kamera, 1080p kayıt imkanı, A-GPS, jiroskop, yakınlık sensörü, 4400mAh Li-Ion batarya, 8.5 saat kullanım süresi, Android 4.0 işletim sistemi ve microUSB girişi ile 2012 ikinci çeyrekte Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulacak. Tabletin ön kısmında kapasitif stylus kalem yuvası da bulunuyor.





Eee Pad MeMO 370T modeli ise yine bir ilki gerçekleştiriyor. Model dünyanın ilk 7 inçlik 4 çekirdekli tableti olarak lanse edilecek. 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 8MP arka kamera önceki modelden farklı olan iki özelliği. Diğer özellikleri aynı. Fiyat ve satışa çıkış tarihi için ASUS'un CES 2012 fuarında bir açıklama yapması bekleniyor.



