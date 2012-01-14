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CES 2012 : Razer firması Project Fiona'yı detaylandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun ekipmanları ve özellikle oyuncu dizüstü modelleri Switchblade ve Blade ile büyük ilgi gören Razer firması CES fuarında Fiona Projesi ile ilgili detayları ziyaretçilerle paylaştı.

Tablet üzerinde oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan projede Intel'in Ivy Bridge tabanlı Core i7 işlemcilere yer veriyor. Diğer tabletlerin aksine proje piyasada bulunan üst seviye oyunları oynatacak bir tasarım ortaya koymayı amaçlıyor.

Projede geliştiriciler tarafından optimize edilmiş PC oyunlarına yer verilmiyor. Tablet PC oyunlarına yerleşik bir destek veriyor. Böylece aynı PC'lerde olduğu gibi bir oyun tecrübesi sunuyor. Projede kullanılan tabletin iki tarafına dual analog kontroller entegre edilmiş. Yüksek hassasiyetli akselerometre ve çoklu dokunmatik ekran ile isterseniz kontrolleri kullanarak isterseniz dokunmatik ekran üzerinden oyun oynamak mümkün.

PC oyunlarının yanında tablet için geliştirilen oyunlar da oynanabiliyor. Firma PC oyunlarını kutusundan çıkararak direk oynamaya başlayabileceğinizi belirtiyor. Oyundaki aksiyon ise tam olarak kenarlardaki kontrollere yansıtılıyor.

Oyunlardaki heyecanı artırmak için Razer ayrıca ses sistemleri uzmanı THX firması ile de ortaklığa girdi. THX firması oturma odalarında yansıttıkları ses kalitesinin aynısını Fiona Projesi'nde de kullanacaklarını açıkladı.

Razer firmasının projelerinin kısa sürede piyasada kendisine yer bulabildiğini söylemek zor. Ancak şimdiye kadar tablet cihazlarda oyun konsepti açısından Fiona Projesi'nin büyük bir yenilik olacağı söylenebilir.

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DH Misafiri 7 yıl
4 milyara alırız artık :D
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drserk 7 yıl
desktopa kafa tutmasına çok da gerek var mı ki? artık piyasada kaç tane oyun masaüstü donanımlar/yeni ekran kartları düşünülerek yapılıyor ki. yakında bu desktoptan kurtulmayı ve konsol ya da yaparlarsa bu tarzda bir tablet almayı planlıyorum
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halitozbasli 7 yıl
Benim ekran kartım bu tabletin yarısı boyunda. BF3 oynatsın birtanede bundan alayım. Tablet cıktı net book yok oldu ama desktop a kafa tutması imkansız..
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emiLL 7 yıl
icinde 15000 mah pil yoksa bi is gormez
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turbo-powwer 7 yıl
GPU su konusunda bilgi var mı ne kullanılmış ?
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Stanislas Xavier 7 yıl
sahoron
böyle bir haber verilmedi mi önceden?

Başka sitede görmüş olmalısın, bu alet tanıtılalı 1 hafta oldu çok geç yansıyor haberler DH ye
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Fatal1ty. 7 yıl
İşletim sistemi ne ki?
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sertacarslan 7 yıl
Haberde belirtilmemis, 3-5 cm. kalinliginda birsey ise bosuna ugrasmasinlar bence.
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cagataykoroglu 7 yıl
skyrım vıdeosunu ızledıkten sonra bu tabletten başarı beklemek anlamsız.
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E_Aydin35 7 yıl
Razer firması'nın çok büyük hedefleri olduğu belli ama bu tabletle kanıtlıyor başarılar..
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E_Aydin35 7 yıl
Ha ama muhtemelen çıkartılıyordur;)
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