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CES 2012: ViewSonic çift işletim sistemli tableti ViewPad 10pi'yi satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nın katılımcıları arasında yer alan ViewSonic, fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu çift işletim sistemli tablet bilgisayarını bu ay içerisinde satışa sunacak. ViewPad 10pi olarak isimlendirilen 266 x 13,5 x 180mm boyutlarındaki tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekrana sahip.
Windows 7 Professional ve Android 2.3 işletim sistemlerini bünyesinde barındıran tablete, Intel'in 1.5GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 64GB SSD sürücü ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca 3.2MP çözünürlüğünde arka, 1.2MP çözünürlüğün ön kamera ile 802.11n WiFi, çift USB 2.0 portu ve SD kart slotuna yer verildiğini görüyoruz.
ViewSonic tarafından açıklanan bilgilere göre, 2890 mAh kapasiteli pili ile tam şarj durumunda 4 saate kadar çalışabilen tablet bilgisayar, kullanıcılar tarafından o anki ihtiyaçlarına göre Android veya Windows ortamında kullanılabiliyor. İki önemli platformu tek çatı altında buluşturan ViewSonic ViewPad 10pi'nin fiyatı ise 849 dolar olacak. 

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TheLastNinja2 7 yıl
Benim dikkatimi çeken ise gördüğüm hemen hiçbir tabletin çerçeve kalınlığının abartı olmaması. Yani neden o kadar kalın çerçeve yaparlarki? Birde neden bilmiyorum ama windows 7 li tabletlerin fiyatları sanırım hep yüksek oluyor, belirli bir standartın altına düşmemesi için microsoft zorluyormu acaba üreticileri. Çin malı tabletler bile win7 kullanıyorsa androide göre pahalı.
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lordrdley 7 yıl
849 dolar a ipad2 nin 3G+WIFI lisini alırım şaşırmış bunlar.
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TearsForFears 7 yıl
Tablet ne kadar iyi bilemem fakat 849 dolar çok para bunu biliyorum.
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lordrdley 7 yıl
o çerçeveler fotoğraf çerçevelerinde kalmadı yahu.
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kımyasal 7 yıl
tasarım olarak profilden ve arkadan bir görüntü göremesemde bu resimden anlaşılıyorki çok sade bir tasarım.ayrıca ürün ve çerçeve kısmıda hayli kalın.Onun haricinde işletim sistemi olarak kullanıcıya rahatlık sunulmuş.
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Yilsev 7 yıl
Hah işte tabletlerdeki bir sonraki adım da bu olsa gerek. Daha önce aklıma gelmedi değil. Hatta zamanla telefonlara bile uyarlanabilir.
Sonuçta her işletim sisteminin avantajları-dezavantajları var. Belirli zamanlarda hangisi işimize geliyorsa onu kullanabiliriz.
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o3 7 yıl
atom işlemci + win7 şu ana kadar tabletlerde fiyaskoyla sonuçlandı win 8'li tabletlerin bir şansı olabilir ama win7'li tablet satışa çıkarmak hele ki yeni gerçekten ilginç.

Viewsonic özellikle monitör konusunda deneyimli eski bir amerikan markasıdır ancak geri kalan kısımları bilemiyeceğim.
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zerocontrol 7 yıl
Atom işlemci android de iyi iş çıkarabilir ama Windows 7 Pro da çuvallamasa bari
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jibe 7 yıl
şu CES haberlerini bir başlık altında toplasak olmaz mıydı? Ortalık savaş alanına dönmüş.
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E_Aydin35 7 yıl
Donanım bakımından güçlü bir tablet fakat tasarımı pek güzel değil sanki yada üzerinde pek uğraşılmamış..Windows 7 Pro. kullanılması ilginç..:)
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