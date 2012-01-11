CES 2012: ViewSonic çift işletim sistemli tableti ViewPad 10pi'yi satışa sunuyor

Tüketici Elektroniği Fuarı'nın katılımcıları arasında yer alan ViewSonic, fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu çift işletim sistemli tablet bilgisayarını bu ay içerisinde satışa sunacak. ViewPad 10pi olarak isimlendirilen 266 x 13,5 x 180mm boyutlarındaki tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekrana sahip.

Windows 7 Professional ve Android 2.3 işletim sistemlerini bünyesinde barındıran tablete, Intel'in 1.5GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 64GB SSD sürücü ile donatılan tablet bilgisayarda ayrıca 3.2MP çözünürlüğünde arka, 1.2MP çözünürlüğün ön kamera ile 802.11n WiFi, çift USB 2.0 portu ve SD kart slotuna yer verildiğini görüyoruz.

ViewSonic tarafından açıklanan bilgilere göre, 2890 mAh kapasiteli pili ile tam şarj durumunda 4 saate kadar çalışabilen tablet bilgisayar, kullanıcılar tarafından o anki ihtiyaçlarına göre Android veya Windows ortamında kullanılabiliyor. İki önemli platformu tek çatı altında buluşturan ViewSonic ViewPad 10pi'nin fiyatı ise 849 dolar olacak.