CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nı sizler için gezdik. Teknoloji devi firmaların en yeni ürünlerini sergilediği fuarla ilgili video içeriklerimize Intel ile başlıyoruz. Yarıiletken devi Intel'in Medfield kod adını taşıyan ARM platformuna rakip yeni nesil yongada sistem platformunu kullanan Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlere ek olarak Windows 8 uyumluluğu, ultrabook'lar, entegre grafik ile oyun ve otomobil alanındaki tüm gelişmeler bu videomuzda.

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