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CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası

7 yıl
44,1b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nı sizler için gezdik. Teknoloji devi firmaların en yeni ürünlerini sergilediği fuarla ilgili video içeriklerimize Intel ile başlıyoruz. Yarıiletken devi Intel'in Medfield kod adını taşıyan ARM platformuna rakip yeni nesil yongada sistem platformunu kullanan Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlere ek olarak Windows 8 uyumluluğu, ultrabook'lar, entegre grafik ile oyun ve otomobil alanındaki tüm gelişmeler bu videomuzda.
 

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DH Misafiri 7 yıl
mobixir.com/...
gördüğümde çok şaşırmıştım. Adamlar bir oyun tabletine i7 işlemci koymuş. teknoloji nereye gidecek dur bakalım :)
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canberx 7 yıl
Bu mesut çevik nerde ya askerden gelmedimi hala uzun donem herhalde onun askerlik baya oldu adam gidelim gelen yok hala :(
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jovian 7 yıl
hd graphics ile rage nasıl oynattı o bilgisayar?ona tutuldum en çok.
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mansurmarsak 7 yıl
Benim Desire S in bile tarayıcı performansı bile bunun on katı.
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sertacarslan 7 yıl
İzleyip bittikten sonra en çok aklımda kalan, hatta gördükten sonra videonun geriye kalanında hep "nasıl ya" modunda aklımın bir köşesinde olan şey tabletin tarayıcı performansıydı. Optimizasyonlarla düzeltilebilecek birşeydir muhtemelen ama tam hazır olmadan neden fuarada sergilemişler, anlaşılır gibi değil.
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A.L.P.C.M.B.Z 7 yıl
ERDİ NE ZAMAN SENİ DİNLESEM GERİLİYORUM,ABİ ARKANDAN KOVALAYANMI VAR?NEDİR BU HEYECAN SANKİ İLK DEFA ELİNE MİKROFON ALMIŞSINDA BAŞKASI ELİNDEN KAPICAKMIŞ GİBİSİN..DAHA SAKİN TANE TANE ANLAT ŞUNLARI KELİMELER BİRBİRİNE GİRİYOR SENİ DİNLERKEN SİNİRLERİM ÇEKİLİYO RESMEN ANLAYAMIYORUM NEDİR BU HEYECAN ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM,DİKSİYON DERSLERİNE FALAN GİT NE BİLİYİM HEYECANINI KONTROL ET NEFES NEFESE TANITIM MI YAPILIR?YAHU HİÇ KİMSE UYARMIYORMU SENİ BİTEK BENMİYİM ANLAMIYORUM Kİ HER TANITIMDA AYNI BİRAZ GERİ PLANDA DURSAN DA DİĞER ARKADAŞLARDAN BİLGİ ALSAK..
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DH Misafiri 7 yıl
Erdi beyi gerçekten severek takip ediyorum. Ülkemizde böyle konusuna hakim insanların sayısını arttırabilsek gerçekten çok hayırlı bir iş olur.
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greenleafffff 7 yıl
Ayrıca Intelin donanımhaber özel sayfası olduğu için böyle inteli övücü şeyler söylemenizde şaşırtıcı Erdi Bey , Kozyatagında konuştunuz gibi Las Vegastata konuşmanızı beklerdim , telefonun bir web browserini gösterdiniz , cihaz ölüyor ya nokia 6600 bile daha akıcı web performansı alabilirim gprs ile
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greenleafffff 7 yıl
ya web browser experience görmediniz heralde donup kalıyor , önemli olan ghz olmadıgını anlayamadınız halen , mobil anlamda arm ile intelin yarışması için en az 4 sene var , bu kadar basit bende intel 2670qm kullanıyorum ama fanlıga gerek yok
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watcherb 7 yıl
şarjı bitiodu heralde kameranın oyuzden hızlı konuşuyor heralde erdi bey :)))
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