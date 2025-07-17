Yeni Renault Austral Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Makyajlı Renault Austral, yeni yüzü ve geliştirilen donanımıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yepyeni tasarım çizgilerine kavuşan Renault Austral'in fiyatı 2.190.000 TL'den başlıyor. Austral; dinamik hatları, modern ışık imzası ve yenilenen gövde oranlarıyla daha iddialı bir duruş sergiliyor.

Yeni Renault Austral, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Austral, tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, daha kaslı hatları ve yüksek kaliteli detaylarıyla Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. Rafale ile benzer ön yüz tasarımı sayesinde aileye ait güçlü bir görsel imaj ortaya çıkıyor. Türkiye pazarında Techno ve sportif detaylarıyla öne çıkan esprit Alpine donanımları sunuluyor.

Techno versiyonda güvenlik paketleri, krom tavan barları ve Google hizmetleri dikkat çekerken; esprit Alpine ise siyah tavan barları, özel “Altitude” 20 inç jantlar, karbon görünümlü koltuk döşemeleri ve mavi dikiş detaylarıyla fark yaratıyor. LED farlar, 3D görünüme sahip yeni arka aydınlatmalar ve esprit Alpine versiyonunda sunulan Saten Sedef Beyaz gibi özel renkler, Austral’i sınıfında öne çıkarıyor.

Kabinde teknoloji ve konfor ön planda. Google entegre openR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranıyla geniş bir dijital alan sunuyor.

Harman Kardon ses sistemi, Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses efektleriyle premium bir deneyim sunuyor. Koltuklar daha ergonomik bir yapıya kavuşurken, akustik yalıtım ve yeni nesil süspansiyon sistemiyle iç mekânda sessizlik ve konfor artırıldı. Hareket halindeyken ya da park ederken, yolcular daha ergonomik ön koltuklar ve geliştirilen yalıtım (NVH) sayesinde çok daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Austral, profil verileri sayesinde kullanıcıyı tanıyor ve koltuk pozisyonu, dikiz aynası ayarı, ambiyans ışığı, ekran tercihleri ve sürüş modları gibi birçok detayı otomatik olarak sürücünün tercihlerine göre ayarlıyor. Bu özellik, farklı kullanıcıların aynı aracı zahmetsizce ve konforla kullanmasını sağlıyor. Ayrıca, sürücüyü özel bir “karşılama senaryosu” ile karşılayan bu sistem, dijital ekranlarda özel animasyonlar ve ses efektleriyle modern bir deneyim sunuyor

Yeni Austral’in kalbinde yer alan E-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemi; 1.2 litrelik turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve akıllı şanzımanla birlikte çalışıyor. Toplamda 200 hp güç üreten sistem, 0’dan 100 km/s hızlanmayı 8,4 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,7 lt/100 km olarak açıklanan bu sistem, tamamen elektrikli sürüşten hibrit moda geçişe kadar farklı sürüş senaryolarında enerji yönetimini otomatik olarak üstleniyor. Ayrıca ülkemizde 160 hp mild hybrid CVT otomatik şanzımana sahip motor da sunuluyor.

Yeni amortisörler hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştiriyor. 200 hp gücündeki E-Tech tam hibrit motor, gücü ve verimliliği dengeli biçimde sunarken; daha yumuşak vites geçişleri ve geliştirilmiş hızlanma performansı ile sürüş deneyimi önceki nesile göre optimize edildi.

Sürüş Dinamikleri: 4Control Advanced ve Multi-Sense

Tam Boyutta Gör Yeni nesil gelişmiş 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde Austral, 10.1 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanımda üstün manevra kabiliyeti sunuyor. Yüksek hızda arka tekerleklerin ön tekerleklerle aynı yönde hareket etmesi sayesinde denge ve yol tutuş artırılıyor. Multi-Sense özelliği sayesinde ise kullanıcılar sürüş modunu (Eco, Comfort, Sport,Perso) tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

28 ADAS teknolojisi ile Seviye 2 otonom sürüş

Yeni Renault Austral, 28 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatıldı. Bunlar arasında; Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Otomatik Acil Frenleme Sistemi gibi güvenlik sistemleri yer alıyor. Seviye 2 otonom sürüş özelliği sunan Aktif Sürüş Yardımı (Active Driver Assist), şerit ortalama ve adaptif hız sabitleyici kombinasyonuyla güvenli ve konforlu sürüş sağlıyor.

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Güvenlik Puanı ve Güvenlik Koçu özellikleri ise sürücünün sürüş tarzını analiz ederek iyileştirme önerileri sunuyor. My Safety Switch özelliği ile ADAS sistemleri tek tuşla kişiye özel ayarlarla devreye alınabiliyor.

Yeni Renault Austral, katlanabilir ve ayarlanabilir arka koltuklarıyla çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. 16 cm ileri–geri kaydırılabilen kızaklı arka koltuklar, bagaj hacmini ihtiyaçlara göre şekillendirmeye olanak tanıyor. E-Tech 200 hp versiyonunda bagaj hacmi 527 ile 1.736 litre arasında değişirken, mild hybrid versiyonda bu alan 555 ile 1.761 litreye ulaşıyor. Elektrikli bagaj kapağı, 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve geniş saklama alanları, aileler için işlevsellik sağlıyor.

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