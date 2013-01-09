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CES 2013 : Dacor'dan, Android işletim sistemli ve 1GHz işlemcili ankastre fırın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin her geçen gün daha fazla gündelik hayatımıza girmeye başladığına şahit oluyoruz. LG'nin akıllı beyaz eşya serisinden sonra Dacor da Android tabanlı ankastre fırınını CES 2013 fuarında tanıttı.

Lüks mutfak cihazları üreten Dacor, Discovery Wall Oven adını verdiği ürünün 9. nesil ankastre fırın serisi olacağını belirtiyor. 

Fırını akıllı yapan ise ön panele yerleştirilmiş Discovery IQ Controller modülü. Bu modülde bir akıllı telefon donanımı yer alıyor. Samsung üretimi 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 512MB DDR2 RAM, Android işletim sistemi, PowerVR SGX 540 grafik birimi, 7 inçlik LCD dokunmatik ekran ve WiFi şeklinde bu özellikleri saymak mümkün. Fırının arayüzü ise BMW ortaklığıyla tasarlanmış.

Fırın ile Play mağazası üzerinden pek çok yemek tarifi uygulaması indirmek ve internette tarifleri izlemek mümkün. Fırının kendi pişirme rehberi ise kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor ve rehbere yeni tarifler eklemek mümkün.

Ekrandan istediğini tarifi seçtikten sonra yemeği fırına koyuyorsunuz ve gerekli süre zarfında yemek pişiyor. Pişme işlemi bittiğinde fırın kullanıcıya bildirim gönderiyor ve sofraya koyulacak seviyede sıcak olarak yemeği bekletiyor. Fırında bir arıza meydana geldiğinde ise yine kullanıcıya uyarı gönderiliyor. Bu işlemlerin tamamı yine ilişkili uygulamadan da yapılabiliyor.

Dacor sunucularından otomatik güncellemeler ve arıza bakım prosedürlerini indirmek mümkün. Çok tepsili pişirme, zararlı parçalardan otomatik olarak temizlenebilme gibi diğer özellikleri olan fırın yaz döneminde pazara sunulacak.

30 inç boyutundaki fırının tekli versiyonu 4499$ iken, ikili versiyonu 7499$ olarak belirlenmiş.
CES 2013 : Dacor'dan, Android işletim sistemli ve 1GHz işlemcili ankastre fırın
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Silver_Code 6 yıl
iki gün sonra bu fırını root ederler rom atarlar fırın buzdolabı falan olur... :D yada bu bozulsa servise nasıl gider...
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MK* 6 yıl
yatağa da android girecek mi?

yok yani nasıl istersiniz? ışığı karartalım, yatağa hafif bir eğim verelim vs.

bu ne lan?
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OverClocK1ng 6 yıl Silver_Code
Silver_Code
iki gün sonra bu fırını root ederler rom atarlar fırın buzdolabı falan olur... :D yada bu bozulsa servise nasıl gider...

Senin fırına yeni ROM çıkmış. Yükleyince şarjı daha uzun gidiyormuş.

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V4LKyR 6 yıl
Şu Linux olmasaydı... Hey gidi be. 1991 yılında çıkarılan ilk Linux çekirdeği 0.01 version numarasına sahipti. :) Linus Torvalds'ı da böylece burda yad edelim, teşekkürlerimizi sunalım. (Adam sağ bu arada beyler.)
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OverClocK1ng 6 yıl
Vay be. Sattığım Android'li Dell den iyi özellikleri.
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grafman09 6 yıl
android in çekirdekleri, bu ısıda nasıl dayanacak ? Yada Asphalt 5 oynayabilcekmiyiz :)) oynayabilsek fırını dümen olarak kullanmak zor olcak.. bu üçünün cevabını istiyorum :))
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@CAN@ 6 yıl
Yemekleri de içine 3 boyutlu yansıtırsa ondan iyisi yok.Pes kapışcaz.

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aspirin_00 6 yıl
yakında bunlara virüs yazarlar tavuk yerine börek pişirme modu vsss :D:D
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Umutcan 6 yıl aspirin_00
aspirin_00

yakında bunlara virüs yazarlar tavuk yerine börek pişirme modu vsss :D:D

Virüs girerse pişen tavuklar da tavuk gripli olarak çıkmasın ?
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La Alegria 6 yıl
MxFxOx
açık kaynak kodlu olmanın faydaları linux de açık kaynak kodlu ama bir türlü destek görmedi google(adamlarda par b.k özgür olmak tek başına yetmiyor) boşluğu çok iyi doldurdu doğrusu

Android, linux çekirdeklerinin üzerine yazılmış bir işletim sistemidir. Yanlış tespit olmuş doğrusu.
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cceviz 6 yıl

30 inç boyutundaki fırının

tabii şimdi böyle bir fırının ölçülerini cm olarak söylemek olmaz şimdi :)
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MxFxOx 6 yıl
açık kaynak kodlu olmanın faydaları linux de açık kaynak kodlu ama bir türlü destek görmedi google(adamlarda par b.k özgür olmak tek başına yetmiyor) boşluğu çok iyi doldurdu doğrusu
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esqhia 6 yıl
t.baris
İşlemciyi biraz daha hız aşırtıp onunla ısıtsalarmış bari...

Sabah sabah iyi güldüm valla :)
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