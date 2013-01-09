CES 2013 : Dacor'dan, Android işletim sistemli ve 1GHz işlemcili ankastre fırın

Android işletim sisteminin her geçen gün daha fazla gündelik hayatımıza girmeye başladığına şahit oluyoruz. LG'nin akıllı beyaz eşya serisinden sonra Dacor da Android tabanlı ankastre fırınını CES 2013 fuarında tanıttı.





Lüks mutfak cihazları üreten Dacor, Discovery Wall Oven adını verdiği ürünün 9. nesil ankastre fırın serisi olacağını belirtiyor.





Fırını akıllı yapan ise ön panele yerleştirilmiş Discovery IQ Controller modülü. Bu modülde bir akıllı telefon donanımı yer alıyor. Samsung üretimi 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 512MB DDR2 RAM, Android işletim sistemi, PowerVR SGX 540 grafik birimi, 7 inçlik LCD dokunmatik ekran ve WiFi şeklinde bu özellikleri saymak mümkün. Fırının arayüzü ise BMW ortaklığıyla tasarlanmış.





Fırın ile Play mağazası üzerinden pek çok yemek tarifi uygulaması indirmek ve internette tarifleri izlemek mümkün. Fırının kendi pişirme rehberi ise kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor ve rehbere yeni tarifler eklemek mümkün.





Ekrandan istediğini tarifi seçtikten sonra yemeği fırına koyuyorsunuz ve gerekli süre zarfında yemek pişiyor. Pişme işlemi bittiğinde fırın kullanıcıya bildirim gönderiyor ve sofraya koyulacak seviyede sıcak olarak yemeği bekletiyor. Fırında bir arıza meydana geldiğinde ise yine kullanıcıya uyarı gönderiliyor. Bu işlemlerin tamamı yine ilişkili uygulamadan da yapılabiliyor.





Dacor sunucularından otomatik güncellemeler ve arıza bakım prosedürlerini indirmek mümkün. Çok tepsili pişirme, zararlı parçalardan otomatik olarak temizlenebilme gibi diğer özellikleri olan fırın yaz döneminde pazara sunulacak.





30 inç boyutundaki fırının tekli versiyonu 4499$ iken, ikili versiyonu 7499$ olarak belirlenmiş.



