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CES 2013: Displair, projektör ve su buharlaştırıcıya yeni bir anlam kattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarında birçok teknoloji firması son teknoloji ürünlerini sergilerken, Displair adlı Rus firması da yenilikçi ve bir o kadar da ilgi çekici bir ürünle karşımıza çıktı.

Su projektörü olarak tanımlayabileceğimiz bu ürün, su buharından oluşturulan bir duvarın dokunmatik ekran gibi kullanılmasını sağlıyor. Cihaz oluşturduğu şu buharına bir projektörle görüntüyü yansıtırken, bir kamerayla da kullanıcının parmak hareketlerini takip ediyor. Kullanıcıların mobil cihazları veya bilgisayarlarını projektöre bağlayarak farklı bir etkileşim alanı oluşturan su projektörü bu konuda oldukça yenilikçi bir alternatif sunuyor. 

10.000$'lık fiyatı ve saat başı bir ila iki litre arasındaki su tüketimi nedeniyle pek çok kullanıcının evine alıp kullanamayacağı cihazın, yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde satın alınabilir olacağı belirtiliyor. Şirket sözcüsünün belirttiği üzere, şu an için işletmeleri hedefleyen Displair'in, su projektörünü beş yıl sonra bireysel kullanıcıların seviyesine indirgeyeceği belirtiliyor. Ancak, kurumsal reklamlarınız için oldukça etkileyici bir sunum yaratacak olan bu cihaza hemen ihtiyacınız varsa, cihazın günlük kirasının 1000$ olduğunu da belirtelim. 
 


http://www.huffingtonpost.com/2013/01/10/displair-projector-water-display-misty-touchscreen_n_2443290.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bayraak 6 yıl en beğenilen
Lütfen şu videoları youtube'a yükleyin artık.
1 Yanıt Yanıtla +11
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daysleeperxp 6 yıl
5 litre kireç çozücü de hediyesimiş.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bu ne videonun açılması 2 saat sürüyor :)
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fa1yan0s 6 yıl
Teknolojinin geldiği son nokta ve milletin yorumuna bak.Sen umarsızca herşeyi millete gösterirsen herşeyi öğrenmek için okuma değil de google gibi bir ahmaka bakarsan yorumlar aynen burdaki gibi olur.Yok mazot,yok bu ne la (la neyin Türkçesi)vs.....
Teknoloji için eğitim verilsin.
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Kurshoo 6 yıl
peki obivan da bizi görecek mi?
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berkkarabacak 6 yıl
manyak bişi la bu
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JoeyBane 6 yıl
Düşünce güzel. Mazot da yakmay :D
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bigbooss 6 yıl
bizim bağda kuyudan su çıkıyor , bi tane almak lazım,
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fbkaya 6 yıl
ilginç olmuş
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fI4lA4W3 6 yıl
Ancak, dijital platformlar satışı bir şekilde daha fazla gibi görünüyor?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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FERFEROS 6 yıl
İlginç bir teknoloji olmuş. Projektör'e Leap Motion bağlamak şu an için daha mantıklı ve ucuz.
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OKANATLI 6 yıl
Güzel bir düşünce olmus. Geliştirilebiirse daha da güzel yerlere gidebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir de şuna göz atın o zaman.
youtube.com/...
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