CES 2013: Displair, projektör ve su buharlaştırıcıya yeni bir anlam kattı

Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarında birçok teknoloji firması son teknoloji ürünlerini sergilerken, Displair adlı Rus firması da yenilikçi ve bir o kadar da ilgi çekici bir ürünle karşımıza çıktı.





Su projektörü olarak tanımlayabileceğimiz bu ürün, su buharından oluşturulan bir duvarın dokunmatik ekran gibi kullanılmasını sağlıyor. Cihaz oluşturduğu şu buharına bir projektörle görüntüyü yansıtırken, bir kamerayla da kullanıcının parmak hareketlerini takip ediyor. Kullanıcıların mobil cihazları veya bilgisayarlarını projektöre bağlayarak farklı bir etkileşim alanı oluşturan su projektörü bu konuda oldukça yenilikçi bir alternatif sunuyor.





10.000$'lık fiyatı ve saat başı bir ila iki litre arasındaki su tüketimi nedeniyle pek çok kullanıcının evine alıp kullanamayacağı cihazın, yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde satın alınabilir olacağı belirtiliyor. Şirket sözcüsünün belirttiği üzere, şu an için işletmeleri hedefleyen Displair'in, su projektörünü beş yıl sonra bireysel kullanıcıların seviyesine indirgeyeceği belirtiliyor. Ancak, kurumsal reklamlarınız için oldukça etkileyici bir sunum yaratacak olan bu cihaza hemen ihtiyacınız varsa, cihazın günlük kirasının 1000$ olduğunu da belirtelim.







http://www.huffingtonpost.com/2013/01/10/displair-projector-water-display-misty-touchscreen_n_2443290.html