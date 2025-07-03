Tesla'nın Optimus programı sorunlarla karşı karşıya: Üretim gecikecek

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın insansı robot programı Optimus, programdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Milan Kovac’ın ayrılmasıyla birlikte sıkıntıya girmiş durumda. Yeni bir tasarıma geçilmesi nedeniyle üretimin ertelendiği belirtiliyor. Robotun Tesla fabrikalarında gerçekten işe yarar olduğunu kanıtlayamamasının da bu duruma etken olduğu bildiriliyor.

Seri üretim iki ay gecikecek

Elon Musk, bu yıl 5.000 ila 10.000 arasında Optimus robotu üretmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Ancak Çinli tedarik zinciri kaynakları, Tesla’nın siparişleri iki ay süreyle durdurduğunu bildirmesiyle bu hedefin ertelendiği öne sürülüyor.

İlk olarak AI Invest tarafından duyurulan haber The Information tarafından doğrulandı. İki tedarikçi kaynağına göre, Tesla robot parçaları siparişlerini azaltacağını açıkça belirtmedi, fakat tasarım değişiklikleri tamamlanana kadar seri üretim planını netleştirip parça tedarikine başlamayacak. Bu sürecin iki ay sürebileceği ifade ediliyor.

Musk, kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında Optimus’un 2023’te tanıtılan ikinci nesline göre büyük gelişme gösterdiğini ve artık Grok destekli sesli etkileşim özelliğine sahip olduğunu söylemişti.

Bu haber, Milan Kovac’ın birkaç ay önce kıdemli başkan yardımcılığına terfi ettikten sonra geçen ay Tesla’dan ayrıldığının ortaya çıkmasından sonra geldi. Yeni raporlara göre, Kovac’la birlikte aynı dönemde kıdemli başkan yardımcısı yapılan ve otonom sürüşten sorumlu olan Ashok Elluswamy artık Optimus programının da sorumluluğunu üstlenmiş durumda.

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Donanımsal sorunlar yaşanıyor

Tesla'nın tedarikçilere verdiği geri bildirimlere göre, Optimus hala bazı eklem motorlarında aşırı ısınma, becerikli ellerde düşük yük kapasitesi, şanzıman bileşenlerinin kısa ömrü ve sınırlı pil ömrü gibi donanım zorluklarıyla karşı karşıya. Tesla, şu anda çeşitli üreticilerden gelen robot eli örneklerini test ediyor ve üç farklı teknik yaklaşımı değerlendiriyor. Yazılım tarafında ise daha fazla sentetik veri kullanarak robotun karmaşık görevlerdeki başarı oranını ve otonom yeteneklerini artırmayı planlıyor.

Habere göre Tesla, yılın başında 1.000’den fazla Optimus robotu üretmek için parça tedarik etti ve epey sayıda üretim gerçekleştirdi. Ancak bu robotlar şu anda sadece Tesla’nın batarya atölyelerinde batarya taşıma işinde kullanılıyor ve verimlilikleri insan işçilerin yarısından az.

Tasarım değişikliği planları en az iki ay geciktirecek gibi görünüyor ve bu da Tesla’nın birçok hedefini erteleyebilir. Yine de Tesla’nın programa devam etmesi bekleniyor ve bu yılki hissedarlar toplantısında yeni nesil Optimus robotlarını tanıtması muhtemel görünüyor.

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