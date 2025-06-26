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    Casusluk odaklı sivrisinek boyutunda dron tanıtıldı

    Çinli araştırmacılar iki parmak arasına sığabilecek kadar küçük bir dronu tanıttı. Sivrisinek boyutundaki bu insansız hava aracı, gizli keşif görevleri için tasarlandı.

    Casusluk odaklı sivrisinek boyutunda dron tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Askeri robotik alanında küresel rekabet hız kesmeden sürerken, Çin’den dikkat çeken bir yenilik geldi. Hunan eyaletindeki NUDT Üniversitesi, sivrisinek büyüklüğünde bir insansız hava aracını (İHA) kamuoyuna tanıttı. Küçük dron, boyutu ve yapısıyla dikkat çektiği kadar, özellikle gizli keşif görevleri için tasarlanmış olmasıyla da öne çıkıyor.

    Sinek büyüklüğünde casus dron

    Devlet televizyonu CCTV 7’de tanıtılan dron, iki parmak arasında tutulabilecek kadar küçük. Cihaz, ince çubuk şeklindeki gövdesi, yaprak benzeri iki kanadı ve saç teli inceliğindeki üç bacağıyla adeta bir böcek görünümüne sahip. Biyonik tasarımı sayesinde böceklerin uçuş ve hareket kabiliyetini taklit eden bu dron, çeşitli yüzeylere konabiliyor. İniş yaptığında ise enerji tasarrufu moduna geçiyor.

    Radarlardan ve gözle tespitten kaçabilecek kadar küçük olan dron, özellikle hassas bölgelerde yapılacak keşif ve istihbarat operasyonlarında etkili bir rol oynayabilir. NUDT mühendislerine göre cihaz, özel operasyonları desteklemek için de kullanılabilir.

    Böylesine küçük bir araca yüksek teknolojiyi sığdırmak ise ciddi bir mühendislik başarısı gerektiriyor. Sensörler, güç kaynakları, haberleşme modülleri ve kontrol devreleri gibi tüm temel bileşenlerin performanstan ödün vermeden minyatürleştirilmesi büyük bir zorluk.Mmikro elektro-mekanik sistemler (MEMS), ileri malzeme bilimi ve biyomimetik mühendislik alanlarındaki ilerlemeler sayesinde mümkün olan cihazın akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebildiği ve gerçek zamanlı veri aktarımı yapabildiği de gösterildi.

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