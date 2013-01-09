CES 2013 : Zotac, ZBOX serisini iki yeni modelle genişletiyor





Ekran kartları yanında ZBOX serisi mini-PC ürünleriyle de tanıtığımız Zotac, mini-PC serisini iki yeni modelle genişlettiğini CES 2013 fuarında duyurdu.





Yeni üyelerin alt segmente hitap edecek olanı ZBOX ID42 şeklinde. Modelde; çift çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Intel Pentium işlemci, 512MB video bellekli NVIDIA GeForce GT 610 grafik kartı, 4GB 1333MHz DDR3 RAM, 16GB'a kadar destek, HDMI ve DVI çıkışı, 500GB 2.5 inç HDD, kart okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0 portu, çift ekran desteği, Windows 7 / 8 işletim sistemi, çift WiFi anten yuvası, üçlü vantilatör sistemi, Blu-ray 3D desteği gibi özellikleri mevcut.





ZBOX ID83 ise Ivy Bridge işlemcisi ile dikkat çekiyor. 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i3 3210M işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 4GB DDR3 1600MHz RAM, 16GB'a kadar destek, 500GB 2.5 inç HDD, HDMI ve DVI çıkışları, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 2.0, yüksek amperli şarj desteği, çift WiFi anten yuvası, Windows 7 / 8 işletim sistemi, Blu-ray 3D desteği şeklinde özellikler sunuyor.





Yeni ürünler standart olarak iskelet sistem şeklinde satılacak. Plus versiyonlarında ise yukarıda saydığımız özellikler veya kullanıcının isteğine göre konfigüre edilmiş donanım bulunacak. Çıkış tarihi ve fiyat bilinmezken, ID83 Plus modelinin 520$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://hothardware.com/News/Zotac-Unveils-New-Generations-of-ZBOX-miniPCs-at-CES/