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CES 2013 : Zotac, ZBOX serisini iki yeni modelle genişletiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran kartları yanında ZBOX serisi mini-PC ürünleriyle de tanıtığımız Zotac, mini-PC serisini iki yeni modelle genişlettiğini CES 2013 fuarında duyurdu.

Yeni üyelerin alt segmente hitap edecek olanı ZBOX ID42 şeklinde. Modelde; çift çekirdekli 1.1GHz saat hızında çalışan Intel Pentium işlemci, 512MB video bellekli  NVIDIA GeForce GT 610 grafik kartı, 4GB 1333MHz DDR3 RAM, 16GB'a kadar destek, HDMI ve DVI çıkışı, 500GB 2.5 inç HDD, kart okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0 portu, çift ekran desteği, Windows 7 / 8 işletim sistemi, çift WiFi anten yuvası, üçlü vantilatör sistemi, Blu-ray 3D desteği gibi özellikleri mevcut.

ZBOX ID83 ise Ivy Bridge işlemcisi ile dikkat çekiyor. 2.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i3 3210M işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 4GB DDR3 1600MHz RAM, 16GB'a kadar destek, 500GB 2.5 inç HDD, HDMI ve DVI çıkışları, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 2.0, yüksek amperli şarj desteği, çift WiFi anten yuvası, Windows 7 / 8 işletim sistemi, Blu-ray 3D desteği şeklinde özellikler sunuyor.

Yeni ürünler standart olarak iskelet sistem şeklinde satılacak. Plus versiyonlarında ise yukarıda saydığımız özellikler veya kullanıcının isteğine göre konfigüre edilmiş donanım bulunacak. Çıkış tarihi ve fiyat bilinmezken, ID83 Plus modelinin 520$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://hothardware.com/News/Zotac-Unveils-New-Generations-of-ZBOX-miniPCs-at-CES/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ZBOX nano VD01 plus'dan sonra via işlemcili model getirmediler, güzel başlamıştı, şimdi atomlara talim, az bir şey tutunan hemen kaliteyi bozuveriyor.
1 Yanıt Yanıtla
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BozgunKing 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ZBOX nano VD01 plus'dan sonra via işlemcili model getirmediler, güzel başlamıştı, şimdi atomlara talim, az bir şey tutunan hemen kaliteyi bozuveriyor.

Merhaba arkadaşlar, Mini Pcolarak Zotac ZBOX CI320 NANO modelini fiyat olarak da uygun olduğu için beğendim.
özellikleri :Celeron N2930 1.83GHz
ram yok
hdd yok

http://www.hepsiburada.com/liste/zotac-zbox-ci320-nano-celeron-n2930-183ghz-wifi-mini-masaustu-bilgisayar-zbox-ci320nano-be/productDetails.aspx?productId=bd801533&categoryId=111001

bunu alrısam 4GB RAm 500HDD takarsam WolfTeam gibi online oyunları oynuyabilirmiyim.
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