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CES 2014: Artırılmış gerçeklik gözlükleri arasına Epson'dan yeni üye: Moverio BT-200

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Artırılmış gerçeklik gözlükleri arasına Epson'dan yeni üye: Moverio BT-200
Dünya çapında Google'ın Glass modeliyle büyük bir popülerlik kazanan giyilebilir bilgisayar modelleri, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle beraber çok daha farklı ve ilginç olanaklar ortaya koyabiliyor. Bu pazarın ciddi oyuncularından Epson ise, yeni geliştirdiği Moverio BT-200 gözlük modeliye CES 2014 kapsamında boy gösteriyor.
Firmanın bir yılı aşkın süredir piyasada bulunan Moverio BT-100 gözlüğünün yerine hazırlanan Moverio BT-200, bu modelden %60 oranında daha hafif ve daha ince bir gövde yapısıyla geliyor. Görünüş olarak normal gözlüklerden çok da farklı olmayan gözlük, üzerinde LCD tabanlı projeksiyon sistemi taşıyor ve 960 x 540 piksel ekran çözünürlüğüyle dijital içerikleri kişilerin karşısına getirebiliyor, taşıdığı jiroskop, manyetik pusula ve ivme ölçer ile kafa takibi konusund etkili çalışabiliyor ve Dolby Digital Plus destekli ses sistemiyle de başarılı bir multimedya deneyimi sunabiliyor. Önünde yer alan kamerayla fotoğraf çekebilen Moverio BT-200, Wi-Fi üzerinden görüntü aktarımı yanında HDMI bağlantı seçeneğini de taşıyor. 32GB dahili hafızası bulunan gözlük, Android 4.2 işletim sistemli dokunmatik kontrol ünitesiyle de rahat bir şekilde gezinme yapılmasına imkan tanıyor.
Epson'un yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Moverio BT-200, 700$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/epson-shows-next-gen-augmented-reality-smart-glasses/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
perSNN 4 yıl
Moverio BT-200 - Epson vb. Türkiye'de satılan birşey alsak ve buna Anti-fog ve anti-refle özellikli inceltilmiş organik kolormatik camlar taktırsak(anladığım kadarıyla reçeteli cam takma yeri varmış bunun) günlük yaşantımda kullanabilir miyim, örneğin evde yemek yerken, merdiven inerken, yolda yürürken, araba kullanırken, merdiven çıkarken, işte çalışırken vs. vs. Bu arada uzak problemim var.
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