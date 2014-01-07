CES 2014 : Pebble akıllı saati artık paslanmaz çelik tasarıma sahip





Kickstarter platformunda 10 milyon dolar gibi rekor bir bağışla gerçek hayata geçen ve giyilebilir cihaz pazarının bir nevi dinamosu olan Pebble akıllı saati, yıl bitiminde 300 bin satış rakamı elde etti.





Modelin en büyük eleştiri alan yönü olan çocuk saati görünümündeki tasarımı da CES 2014 fuarında daha premium bir şekle kavuştu.





Pebble artık paslanmaz çelik bir çerçeve içerisinde tüketiciye sunulacak. Kayış olarak ise yine paslanmaz çelik veya orijinal deri materyal tercih edilebilecek. Yeni modelin adı ise Pebble Steel olacak. Çelik kasa sayesinde Bluetooth bağlantısı da daha güçlü olarak sağlanacak.





Pebble Steel donanım bakımından ilk modelden çok az farklılıklar içeriyor. E-mürekkep ekran, su geçirmez kasa, kullanıcı arayüzü ve batarya aynı kalıyor. Ancak yeni bir şarj adaptörü, Gorilla Glass ekran koruması, kir önleyici kaplama ve şarj bildirim LED'i yenilikler olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında akıllı telefonlardan çağrı, SMS, mail gibi bildirimleri ekranından yansıtma, SMS ve mailleri okuyabilme, farklı uyumlu uygulamaları çalıştırabilme gibi standart yazılım özellikleri mevcut.





Firmanın akıllı saatleri için geliştirdiği uygulama mağazası da Pebble Steel için kullanıma sunulmuş durumda. Mağazadan Foursquare gibi optimize edilmiş uygulamalar ve saat temaları indirilebiliyor. Pebble Steel ay sonunda ABD'de 240$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.