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CES 2014: Steelseries, Sensei oyuncu faresinin kablosuz versiyonunu tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında faaliyet gösteren bir diğer ünlü üretici Steelseries, Sensei oyuncu faresinin kablosuz versiyonunu tanıttı.
CES 2014 kapsamında Steelseries tarafından görücüye çıkartılan Sensei Wireless oyuncu faresi, Windows ile OSX işletim sistemli bilgisayarlar ile çalışma gösterebiliyor ve yerine gelediği modelden kablosuz kullanım yapısıyla ayrılıyor. Herhangi bir gecikme yaşamadan şarj edilebilir bataryasıyla 16 saat bağlantı ömrü ortaya koyan fare, teknik olarak ise 8200 DPI lazer sensöre, 30g hızlanmaya, 1 ms tepki süresine, 1000HZ Polling değerine, 8 adet programlanabilir butona ve 16.8 milyon renk destekli LED aydınlatma sistemine sahip. Beraberinde gelen şık alüminyum stand ünitesi üzerinden enerji depolayabilen Sensei Wireless, firmanın belirttiğine göre 30 milyon tıklama sayısının altında kalkabiliyor, her iki el için de uygun bir ergonomiyle geliyor ve isteğe bağlı olarak ön tarafında takılan USB kabloyla da kullanılabiliyor.
Steelseries'in yeni oyuncu faresi Sensei Wireless, 160$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://steelseries.com/products/mice/steelseries-sensei-wireless#section-videos Yorum Yaz
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bluewolf88 5 yıl
Elimde suan 3 adet mouse var. Suana dek bır yıgın mouse kullandım unlu markaların mouselerını. Ama sunu dıyecek olursam. Suan senseı kullanıyorum ve gayet memnunum basarılı mouse agırlıgı ergonomısı lazerı gercekten ıyı. Bır adet kınzu v2 pro var sıfır. Bır adet ss ıkarı var oda sıfır ayarında satılıktır.
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Fear of the Dark 5 yıl
Razer mamba alınır. Gerçi ben Steelseries alma taraftarıyım
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EvoRoncatto 5 yıl
Tasarım özürlüsü olmasa çok iyi işler çıkarır SS
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Akasha_Ether 5 yıl
altındaki stand mousepad şeklinde olsa bomba olur. hem şarj et hem de kaliteli bir mousepad olarak kullan. temiz iş
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ZooZ 5 yıl Akasha_Ether
Akasha_Ether

altındaki stand mousepad şeklinde olsa bomba olur. hem şarj et hem de kaliteli bir mousepad olarak kullan. temiz iş

Gerçekten güzel fikir önerinizi firmaya mai atın bence...
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ZooZ 5 yıl
ilkel tipsiz dediğiniz farenin kablolusunu kullanıyorum ergonomisi ve ağırlığı harika, asla bu tanımlamaları haketmiyor...
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crashris 5 yıl ZooZ
ZooZ

ilkel tipsiz dediğiniz farenin kablolusunu kullanıyorum ergonomisi ve ağırlığı harika, asla bu tanımlamaları haketmiyor...

zaten tipi için yapılmış bir yorumdu o. ayrıca hafiflik pek istenilen bişey değildir.ayarlanabilir olması. ayrıca 160dolarlık bi ürün değil şarj süresinin çok iyi gitmesi lazım bu para için
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crashris 5 yıl
o parayı kimse bu ilkel tipsiz şeye vermez.görünüş öyle duruyor. bi ouroboros varken zor satar bunu
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