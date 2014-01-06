CES 2014: Steelseries, Sensei oyuncu faresinin kablosuz versiyonunu tanıttı

Oyuncu donanımları pazarında faaliyet gösteren bir diğer ünlü üretici Steelseries, Sensei oyuncu faresinin kablosuz versiyonunu tanıttı.

CES 2014 kapsamında Steelseries tarafından görücüye çıkartılan Sensei Wireless oyuncu faresi, Windows ile OSX işletim sistemli bilgisayarlar ile çalışma gösterebiliyor ve yerine gelediği modelden kablosuz kullanım yapısıyla ayrılıyor. Herhangi bir gecikme yaşamadan şarj edilebilir bataryasıyla 16 saat bağlantı ömrü ortaya koyan fare, teknik olarak ise 8200 DPI lazer sensöre, 30g hızlanmaya, 1 ms tepki süresine, 1000HZ Polling değerine, 8 adet programlanabilir butona ve 16.8 milyon renk destekli LED aydınlatma sistemine sahip. Beraberinde gelen şık alüminyum stand ünitesi üzerinden enerji depolayabilen Sensei Wireless, firmanın belirttiğine göre 30 milyon tıklama sayısının altında kalkabiliyor, her iki el için de uygun bir ergonomiyle geliyor ve isteğe bağlı olarak ön tarafında takılan USB kabloyla da kullanılabiliyor.

Steelseries'in yeni oyuncu faresi Sensei Wireless, 160$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://steelseries.com/products/mice/steelseries-sensei-wireless#section-videos