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CES 2014 : Windows Phone 8 cihazları Windows Phone 8.1'e güncellenebilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,3b
1
31
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Windows Phone 8 cihazları Windows Phone 8.1'e güncellenebilecek

Microsoft'un Windows Phone 7 sürümünden 8 sürümüne geçişte eski cihazları güncelleme dışı tutması ve Windows Phone 8 ile yeni bir başlangıç yapması çok büyük eleştiri almıştı. Microsoft Windows Phone 8'den sonra önemli bir değişim planlıyor.

Microsoft'un Windows Phone 8 büyük güncellemesini bahar aylarında yayınlaması beklenirken, en büyük soru yine WP8 cihazlarının yeni sürüme güncellenip güncellenmeyeceği idi. Microsoft ilk WP8 lansmanında güncelleme konusunda hayal kırıklığı yaşatmayacaklarını belirtmişti. 

Windows Phone halkla ilişkiler şefi Greg Sullivan, WP8 cihazlarının bir sonraki güncellemeye terfi edebileceğini, önceki hayal kırıklığının tekrarlanmayacağını bir kez daha teyit etmiş oldu. 

Ancak Microsoft'un kullandığı ifadelerden tüm cihazların güncelleme alabileceği anlamı çıkmıyor. Zira üreticiler veya operatörlerin önce hangi modelin güncellemeye uygun olduğunu belirlemesi gerekiyor. Bu bakımdan kesin bir yol haritası belirlenene kadar hangi cihazın güncelleme alacağını tahmin etmek biraz zor.  

http://www.computerworld.com/s/article/9245273/Windows_Phone_8.0_is_upgradeable_Microsoft_says Yorum Yaz
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xAlfonso 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
Sen sus hele veled
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Utku 5 yıl
Diyelim ki bu cocuk 13 yasinda. 13 yasinda bir cocugu yaptigi eylem ne olursa olsun bu kadar kucuk dusurmek, alay etmek, ifsa etmek, toplu saldirida bulunmak yetiskinlige yakisir bir davranis mi? Bakin; sebebi ne olursa olsun diyorum.

Bazilarinin eline klavye vermeyeceksin.

Diyelim ki bu cocuk 13 yasinda. 13 yasinda bir cocugu yaptigi eylem ne olursa olsun bu kadar kucuk dusurmek, alay etmek, ifsa etmek, toplu saldirida bulunmak y...
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ddnet 5 yıl
Lumia 625leri unutmasınlar ya ağlarım bak xD
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71212514 5 yıl
Ne turbocore 13 yaşında mı
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Paul Klee 5 yıl 71212514
Evet 13 yaşında
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SturdyHead 5 yıl
Bazılarının babası ne olsa ona bağlanıyor arkadaş
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Paul Klee 5 yıl
Turbocore ifşa edildiğinde abartmayın yapmayın etmeyin demiştim ama bu adamı yerin dibine sokmak gerek. Hala ukala ukala yorum yapıyor her WP konusuna. Lan çocuk 13 yaşında gibi davran ne bu üslup falan???
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Utku 5 yıl
Diyelim ki bu cocuk 13 yasinda. 13 yasinda bir cocugu yaptigi eylem ne olursa olsun bu kadar kucuk dusurmek, alay etmek, ifsa etmek, toplu saldirida bulunmak yetiskinlige yakisir bir davranis mi? Bakin; sebebi ne olursa olsun diyorum.

Bazilarinin eline klavye vermeyeceksin.

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expo-9009 5 yıl
Turbo yu yine seri şekilde eksilemişiniz
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ulasates 5 yıl
Bugra ev odevlerini yapip annesinden izin alip gelmis beyler, birakin oynasin
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Nokia Specialist 5 yıl ulasates
ulasates
Bugra ev odevlerini yapip annesinden izin alip gelmis beyler, birakin oynasin


920yi bırakıp nexusa geçecek kadar saf değilim


G2 olabilir.
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demir3895 5 yıl
620ye radyo gelmesi zaten imkansız çünkü radyo donanımı yoktu ama diğer cihazlarda donanım vardı fakat yazılım olarak yoktu o yüzden onlara geldi.
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iboocum 5 yıl
bekliyoruz
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DH Misafiri 5 yıl
Windows culara hayırlı olsun
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xAlfonso 5 yıl
512 ler alsa bile adına güncelleme denecek kadar alabilecekmi acaba
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mert1907 5 yıl
512 ram li cihazlara mecbur verecekler piyasada en fazla satilan cihaz 520.
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