CES 2014 : Windows Phone 8 cihazları Windows Phone 8.1'e güncellenebilecek





Microsoft'un Windows Phone 7 sürümünden 8 sürümüne geçişte eski cihazları güncelleme dışı tutması ve Windows Phone 8 ile yeni bir başlangıç yapması çok büyük eleştiri almıştı. Microsoft Windows Phone 8'den sonra önemli bir değişim planlıyor.





Microsoft'un Windows Phone 8 büyük güncellemesini bahar aylarında yayınlaması beklenirken, en büyük soru yine WP8 cihazlarının yeni sürüme güncellenip güncellenmeyeceği idi. Microsoft ilk WP8 lansmanında güncelleme konusunda hayal kırıklığı yaşatmayacaklarını belirtmişti.





Windows Phone halkla ilişkiler şefi Greg Sullivan, WP8 cihazlarının bir sonraki güncellemeye terfi edebileceğini, önceki hayal kırıklığının tekrarlanmayacağını bir kez daha teyit etmiş oldu.





Ancak Microsoft'un kullandığı ifadelerden tüm cihazların güncelleme alabileceği anlamı çıkmıyor. Zira üreticiler veya operatörlerin önce hangi modelin güncellemeye uygun olduğunu belirlemesi gerekiyor. Bu bakımdan kesin bir yol haritası belirlenene kadar hangi cihazın güncelleme alacağını tahmin etmek biraz zor.

http://www.computerworld.com/s/article/9245273/Windows_Phone_8.0_is_upgradeable_Microsoft_says