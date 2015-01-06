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CES 2015 : D-Link örümcek tasarımlı yeni router modellerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : D-Link örümcek tasarımlı yeni router modellerini duyurdu

Linksys'in Snapdragon işlemcili modeminden sonra ilgi çeken diğer bir ağ ürünü de D-Link firmasından geldi. Firmanın AC serisi üç yeni router modeli antenleri sayesinde ters dönmüş bir örümceği andırıyor. 

AC5300, AC3200 ve AC3100 Ultra Performance modelleri üç bant 802.11ac WiFi özelliği sayesinde 3.1Gbps ve 5.3Gbps arasında değişen hız seviyelerine ulaşabiliyor. 5.3Gbps hız değeri AC5300 modeli için geçerli.

Modeller üzerinde bir adet Gigabit Ethernet girişi, USB 3.0 portları ve yüksek güçte anten girişleri yer alıyor. Mobil cihazlardan uyumlu uygulama ile kontrol edilebilen modeller opsiyonel bir adaptör ile birlikte geliyor. 802.11ac desteği olmayan cihazlar DWA-192 USB 3.0 adaptörü ile bu hızlardan faydalanabiliyor. 

Modellerden AC3200 an itibariyle 310$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Diğer iki modelin ise yaz aylarında piyasada olması bekleniyor. D-Link bu üç model haricinde iki PowerLine güç adaptörü duyurdu.

DHP-701AV modeli 2Gbps veri transfer hızlarına ulaşabilirken 130$ fiyat etiketine sahip. DHP-601AV modeli ise 1Gbps hızlarına çıkabiliyor ve 80$ seviyesinde. Her iki model de bahar aylarında satışa sunulacak. Kutu içerisinde iki adet adaptör mevcut.  

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DH Misafiri 2 yıl
Ya bu cihazı alnınca exlkstradan modemimizde olması gerekiyor değilmi bilgisi olan varmı
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MeretX 4 yıl
Bildiğim kadarıyla Dünyada D-Link AC5300 satışa sunulmadı, Türkiye'de AC3200 bile yok.
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mementopolis 4 yıl
Yanliz ayaklari havada dik ise; :D doganin geregi
ölü bir örümcektir.
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bu da espirisi :D
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doctor_bey 4 yıl
Performansıda tasarımıda on numara olmuş, gerçekten örümcek gibi
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yücel52 4 yıl
O tip ne öyle
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umut_baris 4 yıl
Örümcek derken tavandan sarkan, gerçekten büyük örümcek şeklinde bekliyordum. Bu ne lan? Bildiğin lamborghini gibi olmuş bu.
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