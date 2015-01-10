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CES 2015 : Texas Instruments interaktif yakınlık sensörünü duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Texas Instruments interaktif yakınlık sensörünü duyurdu
Mobil pazardan çekildikten sonra daha çok entegre uygulama alanına yoğunlaşan Texas Instruments, CES 2015 fuarında Bluevision ile birlikte geliştirdiği interaktif yakınlık sensörlerini tanıttı. 

Apple'ın iBeacon adındaki teknolojisini lanse etmesiyle ön plana çıkan yakınlık sensörleri, belirli bir yakınlığa gelen mobil cihazlara çeşitli reklamlar ve teklifler iletmek için kullanılıyor. Uygulamalar daha çok mağazalarda kabul görüyor. 

TI'nın geliştirdiği iBeek adındaki sensörler Bluevision tarafından sağlanan yazılımları kullanan ziyaretçilere bilgi ve interaktif bir eğlence sunmayı amaçlıyor. Çok düşük enerji harcadığı için sensörler yklaşık olarak 3 yıl boyunca kullanılabiliyor. Kullanım sürelerini optimize etmek için reklam gösterim oranı gibi manuel ayarlar da yapılabiliyor. 

Android ve iOS cihazları ile uyumlu iBeek'ler Bluevision firmasının Bluetooth-Bluetooth, WiFi-WiFi ve Bluetooth-WiFi transfer teknolojilerinden faydalanacak. Sistem daha çok büyük mağaza zincirleri için geliştirilmiş. Geliştirici paketlerinin fiyatı 100$-600$ arasında değişirken, iBeek paketleri ise üç sensörden oluşuyor. 

http://www.electronista.com/articles/15/01/06/low.energy.ibeacons.for.enterprise.customers.utilize.ti.chipsets/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Çok güzel ve garip şeyler yapmaya açık
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OverClocK1ng 4 yıl
Bu da iyi fikir. Mesela restaurant'ın önüne gelip sensöre yaklaştırınca günün yemeği veya özel yemekler falan çıkabilir. Veya garson menü olarak tabakta sensörü getirir. Herkes kendi telefonundan menüyü okur. Beğendim.
Eğer doğru amaca yönlendirilirse piyasası olur...
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sangreal_1905 4 yıl
Hesap makineleriylede meşhur bir firma.Keşke mobil soc tarafından çekilmeseydi.Qualcomm un doğrudan rakibiydi bir zamanlar çok da iyi işlemciler var OMAP 4460 yaygın olarak kullanılan son işlemcisiydi
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vahsisalata 4 yıl
TI zamanında güzel soc lar üretmişti.
OMAP 5 leri baya beklemiştim.
Sonra ne oldu da, bıraktılar anlayamadım.
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