CES 2015 : Texas Instruments interaktif yakınlık sensörünü duyurdu

Mobil pazardan çekildikten sonra daha çok entegre uygulama alanına yoğunlaşan Texas Instruments, CES 2015 fuarında Bluevision ile birlikte geliştirdiği interaktif yakınlık sensörlerini tanıttı.





Apple'ın iBeacon adındaki teknolojisini lanse etmesiyle ön plana çıkan yakınlık sensörleri, belirli bir yakınlığa gelen mobil cihazlara çeşitli reklamlar ve teklifler iletmek için kullanılıyor. Uygulamalar daha çok mağazalarda kabul görüyor.





TI'nın geliştirdiği iBeek adındaki sensörler Bluevision tarafından sağlanan yazılımları kullanan ziyaretçilere bilgi ve interaktif bir eğlence sunmayı amaçlıyor. Çok düşük enerji harcadığı için sensörler yklaşık olarak 3 yıl boyunca kullanılabiliyor. Kullanım sürelerini optimize etmek için reklam gösterim oranı gibi manuel ayarlar da yapılabiliyor.





Android ve iOS cihazları ile uyumlu iBeek'ler Bluevision firmasının Bluetooth-Bluetooth, WiFi-WiFi ve Bluetooth-WiFi transfer teknolojilerinden faydalanacak. Sistem daha çok büyük mağaza zincirleri için geliştirilmiş. Geliştirici paketlerinin fiyatı 100$-600$ arasında değişirken, iBeek paketleri ise üç sensörden oluşuyor.