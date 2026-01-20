Giriş
    Grönland krizi Bitcoin'i vurdu, binlerce yatırımcı zarar etti

    Yeni yıla yükseliş beklentisi ile başlayan kripto para piyasalarını bu kez Grönland gerilimi vurdu. Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri sonrasında binlerce yatırımcı tasfiye edildi. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Global çapta yaşanan hemen her krizden derinden etkilenen kripto para piyasasında bu hafta sıra Grönland krizine geldi. Avrupa Birliği ve Trump arasında yaşanan Grönland tartışmaları haftanın başlaması ile birlikte Bitcoin fiyatına yansıdı. 

    Grönland ve Bitcoin ilişkisi

    Geçen yıl yaşanan büyük çöküş sonrasında toparlanmaya çalışan Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta 95 bin dolar üzerine kendisini atarak destek bulmaya başlamıştı. Bu desteği sağlamlaştırarak 100 bin dolar yolculuğuna çıkması beklenirken Trump'ın hamlesi gecikmedi. 

    Bir süredir Grönland konusunda Avrupa ile tartışma halinde olan Trump, 8 Avrupa ülkesine Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. 1 Haziran itibariyle vergi oranını yüzde 25 seviyesine çıkaracağını belirten Trump, Grönland'ın satın alınmasına ilişkin ortak bir karar alınmazsa vergilerin bu şekilde süreceğini sözlerine eklemişti. 

    Bu açıklamanın ardından gelen satışlar nedeniyle Bitcoin fiyatı 95 bin dolar seviyesinden 91 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Yükseliş beklentisiyle kaldıraçlı işlemlere giren 25 bin yatırımcı ve 875 milyon dolar tasfiye edildi. 

    Kaynaklar siyasi gerilimin devam etmesi nedeniyle kripto para piyasasında oynaklıklara karşı yatırımcıları uyarıyor. Trump'ın ABD başkanlığı görevine gelmesi ile tarihi bir boğa piyasası yaşanacağını bekleyenler ise büyük hayal kırıklığına uğramış durumda. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

