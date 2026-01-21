Giriş
    Xiaomi çift kameralı çocuk saatini duyurdu

    Xiaomi Kids Watch akıllı çocuk saati 1.75 inçlik AMOLED ekran, dönebilen kamera modülü, hızlı şarj, riskli bölge bildirimi, kapalı alan konumlama gibi özelliklerle geliyor.

    Xiaomi Kids Watch Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı çocuk saatlerine olan ilgi artarak devam ederken Xiaomi de ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. Xiaomi Kids Watch akıllı çocuk saati çift kamerası ile pazarda önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. 

    Xiaomi Kids Watch özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Kids Watch akıllı çocuk saati 1.75 inçlik AMOLED ekrana sahip. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 740mAh kapasiteli batarya tüm günü çıkarmanızı sağlıyor. Ultra tasarruf modu olan saat hızlı şarj özelliğine de sahip. 

    Saatin dikkat çeken tarafı çift kamerası. Dönebilen modül içerisinde 5MP ön kamera video görüşmeler için, 8MP ana kamera da kayıt yapmak için kullanılıyor. Modül dönerken ise animasyonlu efektler ortaya çıkıyor. 

    20 metreye kadar su geçirmeyen saat GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydularını destekliyor. Yapay zekâ algoritması çocuğunuzun bulunduğu katı dahi konumlayabiliyor. Konum tabanlı sınırlama, okul servis takibi, konum geçmişi yanında tek tuşla SOS çağrı özelliği de mevcut. 

    Sağlık ve fitness takibi de yapabilen akıllı saat, K12 öğrencileri için hazırlanmış 18 aktivite modu sunuyor. Su riski taşıyan bölgelere giriş yaptığında otomatik bildirimler göndererek ebeveynlerin daha sıkı kontrol etmesini sağlıyor. Xiaomi Kids Watch çocuk akıllı saati 200$ fiyat etiketi ile satılacak. 

