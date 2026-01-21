Xiaomi çift kameralı çocuk saatini duyurdu

Xiaomi Kids Watch özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Kids Watch akıllı çocuk saati 1.75 inçlik AMOLED ekrana sahip. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 740mAh kapasiteli batarya tüm günü çıkarmanızı sağlıyor. Ultra tasarruf modu olan saat hızlı şarj özelliğine de sahip.
Saatin dikkat çeken tarafı çift kamerası. Dönebilen modül içerisinde 5MP ön kamera video görüşmeler için, 8MP ana kamera da kayıt yapmak için kullanılıyor. Modül dönerken ise animasyonlu efektler ortaya çıkıyor.
20 metreye kadar su geçirmeyen saat GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydularını destekliyor. Yapay zekâ algoritması çocuğunuzun bulunduğu katı dahi konumlayabiliyor. Konum tabanlı sınırlama, okul servis takibi, konum geçmişi yanında tek tuşla SOS çağrı özelliği de mevcut.
Sağlık ve fitness takibi de yapabilen akıllı saat, K12 öğrencileri için hazırlanmış 18 aktivite modu sunuyor. Su riski taşıyan bölgelere giriş yaptığında otomatik bildirimler göndererek ebeveynlerin daha sıkı kontrol etmesini sağlıyor. Xiaomi Kids Watch çocuk akıllı saati 200$ fiyat etiketi ile satılacak.