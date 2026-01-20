DRAM krizi bu yılı aştı, firmalar 2027 stokları için sıraya giriyor

2027 yılı da sıkıntılı
Micron tarafından yapılan açıklamaya göre bellek krizi tahmin edilemeyen noktalara ulaşmış durumda. Firmanın 2026 bellek üretim stokları tamamen tükenirken müşteriler 2027 yılı stokları için sıraya girmiş durumda.
Yapay zekâ sistemleri için gerekli olan HBM üretimine öncelik veren Micron, DRAM üretimini ikinci plana attı. Firma 1.8 milyar dolara satın alacağı yerel bir bellek üretim tesisini, 2027 yılının ikinci yarısında DRAM üretimine hazır hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca 100 milyar dolarlık yatırımla önümüzdeki 20 yıl boyunca New York yakınlarında toplam 40 futbol sahası büyüklüğünde 4 tesis daha inşa etmeyi planlıyor.
Kısacası değil 2026 yılı 2027 yılında da bellek krizinin hafiflemesi beklenmiyor. Samsung ve SK Hynix gibi üreticiler de yatırımlarını arttırıyor ancak talebin bir dengeye oturması 2027 sonlarına kadar uzayabilir. Uzmanlar akıllı telefon ve PC satışlarında DRAM krizinden dolayı bu yıl düşüş yaşanacağını tahmin ediyor.