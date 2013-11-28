Candy Crush geliştiricisinden bağımlılık yapacak yeni bir oyun daha geliyor





500 milyondan fazla indirme sayısına sahip Candy Crush fenomeni ile gelirlerini katlayan King, yeni bir puzzle oyunu ile karşımızda.





Papa Pear Saga adlı oyunda 100'den fazla seviyede toplarınızı yukarıdan bırakarak aşağıdaki kovalara düşürmeye çalışıyorsunuz. Pinball benzeri bir oynanışa sahip oyunda toplarınızı pinlere çarptırarak puanınızı artırmaya çalışıyorsunuz. Belirli bir puana erişince toplarınızın bitmesini beklemeden seviye geçebiliyorsunuz.





Renkli atmosferi ile dikkat çeken oyunda her zamanki gibi uygulama içi satın alınabilen güçlendirmeler yer alıyor.







