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Candy Crush geliştiricisinden bağımlılık yapacak yeni bir oyun daha geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Candy Crush geliştiricisinden bağımlılık yapacak yeni bir oyun daha geliyor

500 milyondan fazla indirme sayısına sahip Candy Crush fenomeni ile gelirlerini katlayan King, yeni bir puzzle oyunu ile karşımızda.

Papa Pear Saga adlı oyunda 100'den fazla seviyede toplarınızı yukarıdan bırakarak aşağıdaki kovalara düşürmeye çalışıyorsunuz. Pinball benzeri bir oynanışa sahip oyunda toplarınızı pinlere çarptırarak puanınızı artırmaya çalışıyorsunuz. Belirli bir puana erişince toplarınızın bitmesini beklemeden seviye geçebiliyorsunuz.

Renkli atmosferi ile dikkat çeken oyunda her zamanki gibi uygulama içi satın alınabilen güçlendirmeler yer alıyor. 



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Tierra del Fuego 6 yıl en beğenilen
Millet 120.seviyeye gelmiş haberi yeni yapılıyor :)
2 Yanıt Yanıtla +9
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drfree1 6 yıl
Candy crush oynayacaklarina rayman oynasinlar daha guzel oyun
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CarlBenz 6 yıl
Arkadaş ne gerek var nova 3, fifa 14 gibi oyunlara.
yapıcan böyle basit oyunları kralsın
1 Yanıt Yanıtla
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Tierra del Fuego 6 yıl
Millet 120.seviyeye gelmiş haberi yeni yapılıyor :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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vahocan 6 yıl CarlBenz
CarlBenz

Arkadaş ne gerek var nova 3, fifa 14 gibi oyunlara.
yapıcan böyle basit oyunları kralsın


Hayır Telefonda gerçekten FPS falan oynamak işkence oluyor Şarj'ı yiyor bitiriyor.
Canım sıkıldığımda açıyorum Telefonu Candy Crush oynuyorum Vakit geçiyor ve Zevkli.
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