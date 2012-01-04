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Canlı Yayın: Adobe, iPad ve Android için dijital yayıncılığın nasıl yapılacağını anlatacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı artış ve pazarın daha fazla ivme kazanacağı yönündeki güçlü sektör analizleri, teknoloji dünyasını da etkilemiş durumda. Geleneksel medya internet sürecindeki değişimi, tabletlerle birlikte dijital platforma kaydırma yolunda hızlı bir değişim içerisine girerken, tasarım dünyasının lider yazılım şirketlerinden biri olan Adobe de, köklü geçmişinin getirdiği uzmanlık ve deneyimleri tablet bilgisayarlara da yansıtıyor.
Adobe tarafından bugün düzenlenecek e-seminer de iPad ve Android tabanlı tabletlerde dijital yayıncılığın nasıl yapılacağı masaya yatırılacak. Saat 13:00'de başlayacak bu önemli seminerde, Adobe Creative Suite ve Digital Publishing Suite kullanılarak dijital bir yayının nasıl tasarlanabileceği, bu yayına çoklu ortam özellikleri ve interkativitenin nasıl eklenebileceği ve iPad ile Adroid platformlarında çalışan uygulamalara nasıl dönüştürülebileceği detaylı bir şekilde ele alınacak. 
Dijital Yayıncılık Stratejisi; InDesign, Photoshop ve Illustrator ile görsel tasarım; Dreamweaver ve Edge ile HTML5 interaktif içerik tasarımı ve Digital Publishing Suite ile iPad ve Android için uygulama üretimi konularının ele alınacağı Adobe 100. e-seminer için katılım formunu dolduranlar aynı zamanda iPad 2 ve sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayacak.
Adobe Akdeniz Ülkelerinden ve Türkiye'den Sorumlu Teknik Satış Müdürü Barış Özcan, Adobe uzmanları Halid Özgür ve Erhan Meydan'ın yanı sıra sürpriz konukların konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe yayıncıların, reklam ajanslarının, interaktif ajansların ve kreatif profesyonellerin katılması bekleniyor.
Adobe 100. e-seminer tanıtım videosunu izlemek için:
Saat 13:00'de başlayacak e-seminer canlı yayınını bu haber üzerinden de takip edebilirsiniz. 


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Batuist 7 yıl
5 sene önce aldığım cep telefonun ekranı bile daha büyük...
ipad verceklermiş ipadinizle siz mutlu olursunuz... bye bye...
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salihk_263 7 yıl
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flash programları çalıştırınca bu hatıyı veriyor lütfen bilgisi olan yardım bekliyorum, teşekkürler..
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avb 7 yıl
Espri yapmasinlar lutfen :(
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kiralıkbeyin 7 yıl
İzlenebilirliğin artmasını istiyorsanız bilgisayarın sesini kısınız.


Espirilere bak ya



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cgdincer 7 yıl
izlemeye değer bişey değil, komik çocukça espiri dialoglar, 1 bilgi kaparmıyım diye yarım saat izle anca belki
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Hakan.. 7 yıl cgdincer
cgdincer

izlemeye değer bişey değil, komik çocukça espiri dialoglar, 1 bilgi kaparmıyım diye yarım saat izle anca belki

cem yılmazı arayıp karpatlardan 20cm saldırdık, umarın yayında artık sorun olmaz artık diyor
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pntgrmyk 7 yıl
Bundan bişi cıkmaz.Tam ekran yapıyorum sadece yarısı görünüyor.Konuşulan şeylerde pek kayda değer değil yani
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erci501 7 yıl
şu resme bi bakın mükemmel :))) ressim.net/...
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pntgrmyk 7 yıl
Yayın doğru düzgün verilmiyo ki acaba bendemi bir sorun var genel bir sorun mu ?
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YGA 7 yıl
Adobe Android'teki eksigi gidermek zorunda, yine ayni yolda devam edeceklerse seminerin hicbir faydasi olmayacaktir. Adobe kullanicilarinin elestirilerine onem vermeyen bir firma, umarim basarili bir seminer olur bizler acisindan
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Guest-F8946C419 7 yıl
Güzel bir seminer olacak gibi izleyelim bakalım..
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