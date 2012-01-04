Canlı Yayın: Adobe, iPad ve Android için dijital yayıncılığın nasıl yapılacağını anlatacak

Tablet bilgisayar satışlarındaki hızlı artış ve pazarın daha fazla ivme kazanacağı yönündeki güçlü sektör analizleri, teknoloji dünyasını da etkilemiş durumda. Geleneksel medya internet sürecindeki değişimi, tabletlerle birlikte dijital platforma kaydırma yolunda hızlı bir değişim içerisine girerken, tasarım dünyasının lider yazılım şirketlerinden biri olan Adobe de, köklü geçmişinin getirdiği uzmanlık ve deneyimleri tablet bilgisayarlara da yansıtıyor.

Adobe tarafından bugün düzenlenecek e-seminer de iPad ve Android tabanlı tabletlerde dijital yayıncılığın nasıl yapılacağı masaya yatırılacak. Saat 13:00'de başlayacak bu önemli seminerde, Adobe Creative Suite ve Digital Publishing Suite kullanılarak dijital bir yayının nasıl tasarlanabileceği, bu yayına çoklu ortam özellikleri ve interkativitenin nasıl eklenebileceği ve iPad ile Adroid platformlarında çalışan uygulamalara nasıl dönüştürülebileceği detaylı bir şekilde ele alınacak.

Dijital Yayıncılık Stratejisi; InDesign, Photoshop ve Illustrator ile görsel tasarım; Dreamweaver ve Edge ile HTML5 interaktif içerik tasarımı ve Digital Publishing Suite ile iPad ve Android için uygulama üretimi konularının ele alınacağı Adobe 100. e-seminer için katılım formunu dolduranlar aynı zamanda iPad 2 ve sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayacak.

Adobe Akdeniz Ülkelerinden ve Türkiye'den Sorumlu Teknik Satış Müdürü Barış Özcan, Adobe uzmanları Halid Özgür ve Erhan Meydan'ın yanı sıra sürpriz konukların konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe yayıncıların, reklam ajanslarının, interaktif ajansların ve kreatif profesyonellerin katılması bekleniyor.

Adobe 100. e-seminer tanıtım videosunu izlemek için:

Saat 13:00'de başlayacak e-seminer canlı yayınını bu haber üzerinden de takip edebilirsiniz.