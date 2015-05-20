Canlı Yayın: Microsoft'a sorun cevaplasın! Windows 10'un bütün detayları bu akşam 20:30'da Donanimhaber.com'da

Microsoft Türkiye Windows Grup Ürün Müdürü Kadir Şener'in katılacağı canlı yayınımızda Windows 10 hakkında yeni detayları konuşacağız. Merak ettiğiniz sorulara da cevap alacağınız canlı yayınımıza katılmak için tek yapmanız gereken bu konuya yorum yazmak :)
Project Spartan hakkında bilgi verir misiniz?
Deklanşör tuşu neden kalktı ya?
Getirin artık şu telefon'u 1520'yi sattım bu yüzden. :(
Bir Lumia sever olarak yorumunuzu görünce cihazı bende inceledim. Böyle bir cihaz yapıp 1 GB Ram, 5.7 inch ekrana 259 ppi, 720 x 1280 piksel çözünürlük ve Snapdragon 400 işlemci koymaları biraz komik olmuş. Zaten yurt dışı vergisiz çıplak fiyatı 700 lira civarında. Türkiye'de her halükarda en az 1000 lira seviyesinde girecek.
Bu fiyata bu cihaz çok pahalı olacak. Ayrıca sizi cihaz 1520'de oldukça iyi bir cihaz. Hatta çok daha iyi bir cihaz.
1520: gsmarena.com/...
640 XL : gsmarena.com/...
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