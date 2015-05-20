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Canlı Yayın: Microsoft'a sorun cevaplasın! Windows 10'un bütün detayları bu akşam 20:30'da Donanimhaber.com'da

4 yıl
8,9b
1
169
İşletim Sistemleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Türkiye Windows Grup Ürün Müdürü Kadir Şener'in katılacağı canlı yayınımızda Windows 10 hakkında yeni detayları konuşacağız. Merak ettiğiniz sorulara da cevap alacağınız canlı yayınımıza katılmak için tek yapmanız gereken bu konuya yorum yazmak :)

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Dovahkiin 4 yıl en beğenilen
Windows lisans fiyatları neden bu kadar uçuk? 5 kuruşluk tablet telefonla birlikte işletim sistemini verebiliyorsunuz da ayrıca almak isteyince neden 300 lira istiyorsunuz?
Windows lisans fiyatları neden bu kadar uçuk? 5 kuruşluk tablet telefonla birlikte işletim sistemini verebiliyorsunuz da ayrıca almak isteyince neden 300 lira ...
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DH Misafiri 3 yıl
Directx 12 konusunda detaylı bilgi bekliyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 mobile bildirim çubuğu, kısayolları vb özellikleri ile android karşısında ne kadar kullanışlı olacak. Windows phone almayı düşünen müşterilere neler vaad ediyorsunuz. Sadelik ve kolay erişebilirlik konusunda ise ios karşısında ne kadar tercih edilebilir olacak?
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayarlarımıza örneğin Monster Abra A7 bunda Windows 10 da geçince performansı ne kadar etkiler ? Teşekkürler .
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DH Misafiri 3 yıl
yayın gitti
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DH Misafiri 3 yıl
yayın gitti
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DH Misafiri 3 yıl
nokia kendi telefonunu üretecek mi ? windows mağaza ne zaman gelişcek...
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DH Misafiri 3 yıl
windows 10 iyi olacak iyi
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 ne zaman normal sürüm olarak yayınlanacak?
Project Spartan hakkında bilgi verir misiniz?
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Ömürcan 4 yıl
Lumia 640XL'ı Türkiye'ye getirmek için neden yavaş davranıyorlar?
Deklanşör tuşu neden kalktı ya?
Getirin artık şu telefon'u 1520'yi sattım bu yüzden. :(
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bkaakco 4 yıl
Canlı yayın çoktan bitti arkadaşlar.
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ripo 4 yıl Ömürcan
ömürcan61

Lumia 640XL'ı Türkiye'ye getirmek için neden yavaş davranıyorlar?
Deklanşör tuşu neden kalktı ya?
Getirin artık şu telefon'u 1520'yi sattım bu yüzden. :(

Bir Lumia sever olarak yorumunuzu görünce cihazı bende inceledim. Böyle bir cihaz yapıp 1 GB Ram, 5.7 inch ekrana 259 ppi, 720 x 1280 piksel çözünürlük ve Snapdragon 400 işlemci koymaları biraz komik olmuş. Zaten yurt dışı vergisiz çıplak fiyatı 700 lira civarında. Türkiye'de her halükarda en az 1000 lira seviyesinde girecek.

Bu fiyata bu cihaz çok pahalı olacak. Ayrıca sizi cihaz 1520'de oldukça iyi bir cihaz. Hatta çok daha iyi bir cihaz.

1520: gsmarena.com/...
640 XL : gsmarena.com/...
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roseria 4 yıl
sizi hiç begenmiyorum çok tuhaf bir yapınız var eleştirmek hakkımız eğer saygın kurumsanız cevap verirsiniz
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