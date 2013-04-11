Canon, EOS-M fotoğraf makinesine yeni bir renk seçeneği ekledi

Fotoğraf sektörünün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürdüğü aynasız kompakt fotoğraf makinesi EOS-M için yeni bir renk seçeneği hazırladı.

Canon'un EOS-M fotoğraf makinesi için beşinci renk alternatifi olarak eklenen ve "Bay Blue" ismine sahip olan yeni seçenek, Japon sanat yönetmeni Chie Morimoto tarafından seyahat temasından esinlenerek tasarlanmış durumda. 25 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "EOS M Photographic Journey" etkinliği kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartılacak olan yeni renk seçeneğine sahip EOS-M fotoğraf makinesi, daha önce de siyah, beyaz, kırmızı ve gri renk seçeneklerine sahip olarak piyasaya çıkmıştı.

Canon EOS-M fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 18MP CMOS APS-C sensör, DIGIC 5 görüntü işlemcisi, Full HD video çekim kapasitesi, 3" dokunmatik LCD ekran, hibrit CMOS otomatik netleme sistemi, ISO 100-12800 aralığı ve firmanın ilk aynasız fotoğraf makinesi özelliği karşımıza çıkıyor.





http://cweb.canon.jp/eos/special/helloml-eos/pc/bayblue/index.html