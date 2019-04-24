Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı

Çocuğunuzu fotoğrafçılıkla ilgilenmesini arzu ediyorsanız ve bu işi çocuk dostu ve pahalı olmayan bir makineyle çözmek istiyorsanız Nikon'un size bir çözümü var. Şirket geçtiğimiz günlerde Nikon COOLPIX W150 adlı çocuk dostu bir dijital fotoğraf makinesini tanıttı.

Darbeye ve düşmeye dayanıklı

Çocuk dostu olarak tabir edilen Nikon COOLPIX W150, daha ilginç ve cezbedici görünmesi için parlak ve renkli bir tasarıma sahip. Cihaz ayrıca su geçirmiyor ve darbelere dayanıklı. Bu da, çocuğunuzun cihazı düşürmesi veya çarpması durumunda sorun teşkil etmeyeceği anlamı taşıyor.

https://www.nikon.com/news/2019/0423_cpx_01.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Teknik özelliklere gelince, çok etkileyici değil ancak çocuklarıniçin fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.sensör,NIKKOR objektif, stereo ses ilevideolar kaydetme gibi teknik özelliklere sahip olan Nikon COOLPIX W150, çekimler için çeşitlida sunuyor. Şirket cihazın fiyat etiketini henüz açıklamamış olsa da, çok fazlaifade ediliyor.