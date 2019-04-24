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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı

Japonya merkezli teknoloji şirketlerinden Nikon, çocuklar için geliştirdiği fotoğraf makinesini tanıttı. COOLPIX W150 adlı bu model ile çocukların fotoğraf makinelerine ısınmalarını sağlayacak.
1 ay
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Fotoğraf Makineleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çocuğunuzu fotoğrafçılıkla ilgilenmesini arzu ediyorsanız ve bu işi çocuk dostu ve pahalı olmayan bir makineyle çözmek istiyorsanız Nikon'un size bir çözümü var. Şirket geçtiğimiz günlerde Nikon COOLPIX W150 adlı çocuk dostu bir dijital fotoğraf makinesini tanıttı.

Darbeye ve düşmeye dayanıklı

Çocuk dostu olarak tabir edilen Nikon COOLPIX W150, daha ilginç ve cezbedici görünmesi için parlak ve renkli bir tasarıma sahip. Cihaz ayrıca su geçirmiyor ve darbelere dayanıklı. Bu da, çocuğunuzun cihazı düşürmesi veya çarpması durumunda sorun teşkil etmeyeceği anlamı taşıyor.
Teknik özelliklere gelince, çok etkileyici değil ancak çocukların günlük kullanımları için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün. 13.2 MP sensör, 3x zoom NIKKOR objektif, stereo ses ile Full HD videolar kaydetme gibi teknik özelliklere sahip olan Nikon COOLPIX W150, çekimler için çeşitli sahne modları da sunuyor. Şirket cihazın fiyat etiketini henüz açıklamamış olsa da, çok fazla pahalı olmayacağı ifade ediliyor.

https://www.nikon.com/news/2019/0423_cpx_01.htm Yorum Yaz
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intel7mix 1 ay
Çocuklara küçükken ver, alışkanlık yaptır sonra gelecekte müşterin olsun güzel kafa.
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chtsydn 1 ay
insan 23 nisana denk getirir madem çocuklar için yapıyorsun
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Father Torque 1 ay
Şuna vereceğim parayla ucuzundan bir telefon alırım, çok daha kullanışlı bir fotoğraf makinesi olur. En azından arada video, oyun felan da işini görür.
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alaz1903 1 ay
Ürünü pembeye boya kadınlar için olsun, gök kuşağı gibi alacalı bulacalı yap çocuklar için olsun. Şu kapitalist pazarlama klişesi ne zaman kırılacak?
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esmerbuyucu 1 ay
"1/3,1 in. telefon sensörüyle kompakt kamera yapmak"
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deniz_sea 1 ay
Onlarda ucuz ama, Bize gelince yine pahalı olur,
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abboww 1 ay
Hmm etkileyici ☺️
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