Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı

Teknoloji Editörü
Çocuğunuzu fotoğrafçılıkla ilgilenmesini arzu ediyorsanız ve bu işi çocuk dostu ve pahalı olmayan bir makineyle çözmek istiyorsanız Nikon'un size bir çözümü var. Şirket geçtiğimiz günlerde Nikon COOLPIX W150 adlı çocuk dostu bir dijital fotoğraf makinesini tanıttı.
Darbeye ve düşmeye dayanıklı
Çocuk dostu olarak tabir edilen Nikon COOLPIX W150, daha ilginç ve cezbedici görünmesi için parlak ve renkli bir tasarıma sahip. Cihaz ayrıca su geçirmiyor ve darbelere dayanıklı. Bu da, çocuğunuzun cihazı düşürmesi veya çarpması durumunda sorun teşkil etmeyeceği anlamı taşıyor.Teknik özelliklere gelince, çok etkileyici değil ancak çocukların günlük kullanımları için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün. 13.2 MP sensör, 3x zoom NIKKOR objektif, stereo ses ile Full HD videolar kaydetme gibi teknik özelliklere sahip olan Nikon COOLPIX W150, çekimler için çeşitli sahne modları da sunuyor. Şirket cihazın fiyat etiketini henüz açıklamamış olsa da, çok fazla pahalı olmayacağı ifade ediliyor.
https://www.nikon.com/news/2019/0423_cpx_01.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle