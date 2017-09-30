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Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor

Popüler Linux dağıtımının Ubuntu’nun DVD veya USB sürücü üzerinden deneyebildiğiniz Live ISO’larının 32 bit sürümü kullanımdan kaldırılıyor. Detaylar haberimizde:
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İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Linux dünyası denilince akla ilk gelen distro hiç şüphesiz Ubuntu. Çoğu popüler dağıtımda olduğu gibi bir DVD veya USB sürücü üzerinden sisteme kurulum gerçekleştirmeden işletim sistemini deneyimleme imkanı sunan Live ISO’larla ilgili önemli bir değişikliğe gidilecek.

Ubuntu 17.04 son

Canonical’ın geliştirici e-posta kanalında yapılan duyuruya göre Ubuntu 17.10 itibariyle artık Ubuntu’nun 32 bit mimarili sürümlerini kurmadan deneme imkanı olmayacak. Buna karşın işlemcisi sadece 32 bit mimarili yazılımları çalıştırabilen kullanıcılar sistemlerinde 32 bit Ubuntu sürümlerini kullanmaya devam edebilecekler veya sıfırdan kurulum gerçekleştirebilecekler. Dolayısıyla Ubuntu cephesinde Live ISO özelliği artık sadece 64 bit sürümlere has olacak.
Son olarak son dönemdeki Intel Atom işlemciler ve AMD tarafında Geode yongaları dışında sadece 32 bit destekli çözümlerin artık üretilmemesi bakımından firmanın 64 bit sürümler üzerinde daha iyi efor sarfetmek amaçlı böyle bir karar aldığı düşünülüyor.
https://www.bit-tech.net/news/canonical-drops-32-bit-ubuntu-desktop-live-isos/1/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 1 yıl en beğenilen
2si1 e ne oldu yahu kaç haftadır yok?
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yoksulseytan22 1 yıl en beğenilen
2si1 e ne oldu yahu kaç haftadır yok?
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