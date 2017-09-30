Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor

Linux dünyası denilince akla ilk gelen distro hiç şüphesiz Ubuntu. Çoğu popüler dağıtımda olduğu gibi bir DVD veya USB sürücü üzerinden sisteme kurulum gerçekleştirmeden işletim sistemini deneyimleme imkanı sunan Live ISO’larla ilgili önemli bir değişikliğe gidilecek.
Canonical’ın geliştirici e-posta kanalında yapılan duyuruya göre Ubuntu 17.10 itibariyle artık Ubuntu’nun 32 bit mimarili sürümlerini kurmadan deneme imkanı olmayacak. Buna karşın işlemcisi sadece 32 bit mimarili yazılımları çalıştırabilen kullanıcılar sistemlerinde 32 bit Ubuntu sürümlerini kullanmaya devam edebilecekler veya sıfırdan kurulum gerçekleştirebilecekler. Dolayısıyla Ubuntu cephesinde Live ISO özelliği artık sadece 64 bit sürümlere has olacak.
Ubuntu 17.04 son
https://www.bit-tech.net/news/canonical-drops-32-bit-ubuntu-desktop-live-isos/1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle