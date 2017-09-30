Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor

Linux dünyası denilince akla ilk gelen distro hiç şüphesiz Ubuntu. Çoğu popüler dağıtımda olduğu gibi bir DVD veya USB sürücü üzerinden sisteme kurulum gerçekleştirmeden işletim sistemini deneyimleme imkanı sunan Live ISO’larla ilgili önemli bir değişikliğe gidilecek.

Ubuntu 17.04 son

https://www.bit-tech.net/news/canonical-drops-32-bit-ubuntu-desktop-live-isos/1/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

geliştiricikanalında yapılan duyuruya göreitibariyle artık Ubuntu’nun 32 bit mimarili sürümlerini kurmadan deneme imkanı olmayacak. Buna karşın işlemcisi sadecemimarili yazılımları çalıştırabilen kullanıcılar sistemlerindeUbuntu sürümlerini kullanmaya devam edebilecekler veya sıfırdan kurulum gerçekleştirebilecekler. Dolayısıyla Ubuntu cephesindeözelliği artık sadecesürümlere has olacak.Son olarak son dönemdekiişlemciler vetarafındayongaları dışında sadeceçözümlerin artık üretilmemesi bakımından firmanınüzerinde daha iyi efor sarfetmek amaçlı böyle bir karar aldığı düşünülüyor.