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Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde

Uzun süren görüşmeler sonucunda Toshiba, bellek bölümünün elden çıkarıyor. Şirketin açıklamasında yer alan hisse oranları ise kontrolün hala Toshiba'da olduğunu gösteriyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz hafta bellek bölümünü yaklaşık 2 trilyon yen(17.7 milyar dolar) karşılığında ABD'li yatırım şirketi Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyuma sattığını duyuran Toshiba, satış anlaşmasına ilişkin önemli detayları paylaştı. Bu yılın başından beri şirketin en değerli bölümü olan bellek bölümünü satmaya çalışan Toshiba, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamasında bölümün tamamını değilse de ''büyük bir kısmını'' satacağını açıklamıştı. Bununla birlikte şirketin bellek işlerini sürdürmesi adına bölümün küçük bir kısmını elinde tutması bekleniyordu. Satış anlaşmasına göre ise şirket halen bellek işinde etkin olacak.
Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde


 

Satış anlaşmasına göre Toshiba'nın bellek bölümünün yönetimi Bain Capital'ın alt şirketi olan Pangea'ya devredilecek. Bu işlem karşılığında Bain Capital 210 milyar yen, SK Hynix 395 milyar yen, Japon Hoya şirketi 27 milyar yen, Apple ve diğer ABD'li yatırımcılar ise 415 milyar yen ödeyecek. Toshiba da 350 milyar yenlik bir yatırım yapacak. Anlaşma sonunda hisse dağılımı ise son derece ilginç. Sadece 27 milyar yenlik yatırım yapan Japon Hoya şirketi hisselerin yüzde 9.9'una sahip olurken Bain Capital liderliğindeki konsorsiyum toplamda yüzde 49.9, Toshiba ise yüzde 40.2 oranında hissedar olacak. Bain Capital liderliğindeki konsorsiyumda her bir ortağın hissesinin ne olacağı henüz net değil ancak SK Hynix hissesini 10 yıl boyunca yüzde 15'in üstüne çıkarmamayı kabul etti.


Şirketin Yönetimini Elinde Tutabilir 

Tabi Toshiba şu an için hisselerin çoğunluğuna sahip değil ancak hisselerini Hoya'nın hisseleri ile birleştirdiği takdirde çoğunluğa ulaşmış olacak. Böylece konsorsiyum hisselerin yüzde 49.9'una sahip olsa da bellek işini yürütecek olan Pangea şirketini; Hoya ve Toshiba ortaklaşa bir şekilde yönetebilir. Bununla birlikte Toshiba'nın ilerleyen dönemlerde Hoya'dan veya hisse sahibi olan diğer şirketlerden hisse satın alarak da çoğunluğa ulaşabileceği düşünülüyor. 


Şu an için sadece bir tahminden ibaret olan bu durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Toshiba hem satıştan elde ettiği gelir ile finansal durumunu düzlüğe çıkarabilir hem de başka şirketleri işe ortak etse de bellek işini halen kontrol altında tutabilir. Tüm bu ihtimaller nedeniyle Toshiba'nın bellek bölümünü satmasının aslında tam anlamıyla bir satış olmadığı aksine kısa süreli bir rehin verme anlamı taşıdığı düşünülüyor. Toshiba'nın bellek bölümünü en yüksek teklifi sunan Foxconn'a(Foxconn'un 27 milyar dolara kadar teklif sunabileceği iddia ediliyordu) değil de Bain Capital'e satmasının da asıl nedeninin Foxconn'un bellek bölümünü tamamen kontrol altına almak istemesi olduğu ileri sürülüyor.


İlerleyen dönemlerde Toshiba'nın atacağı adımları takip ederek bu tahminlerin doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Şu an için Toshiba'nın çok daha büyük bir problemi var. Şirketin ortağı Western Digital, bellek bölümünün satışıyla ilgili olarak Toshiba'ya dava açmış ve satışı yargıya taşımış durumda. Yargının vereceği karara göre satış işlemi bir kez daha aksayabilir.     


https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-09-29/toshiba-s-chip-trick Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Adamlar derin bir strateji izlemiş gibi görünüyorlar. Biz ise elde ne var ne yoksa değerlerinin çok altına sattık.
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kadirirdem 1 yıl
İyi yapmışlar bence,böylesi ilerisi için daha iyi.
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sniper23 1 yıl
Japonya için çok büyük bir bilgi birikimi ve önemli bir şirket. Her ne kadar satılsa da kontrolü kendi ellerinde tutmak için elden gelen her şeyi yapacaklardır.
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Adamlar derin bir strateji izlemiş gibi görünüyorlar. Biz ise elde ne var ne yoksa değerlerinin çok altına sattık.
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OverClocK1ng 1 yıl mert1907
mert1907

Adamlar derin bir strateji izlemiş gibi görünüyorlar. Biz ise elde ne var ne yoksa değerlerinin çok altına sattık.

Peşkeş çektik..
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