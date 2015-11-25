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Captain America: Civil War için ilk fragman yayında

Marvel hayranlarının merakla beklediği Captain America serisinin üçüncü filmi Captain America: Civil War için ilk fragman sürpriz bir şekilde YouTube üzerinden yayınlandı.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Captain America: Civil War için ilk fragman yayında


Marvel kahramanlarının birbirine girmesi olarak tanımlayabileceğimiz Civil War, Captain America'nin başını çektiği grup ile Iron Man'in başını çektiği grubun mücadelesini anlatıyor. 

Orijinal hikayede bir süper kahraman grubunun tv şovu esnasında bir okulu havaya uçurması nedeniyle hükümetin süper kahramanlara yönelik tedbirler alması anlatılıyor. Hükümet artık süper kahramanları maaşlı memur gibi çalıştırmak ve her eyalete bir süper kahraman atamak istemektedir. Captain America bu tasarıya karşı çıkar ve yer altına inerek Secret Avengers ekibini kurar.

Filmed Captain America'nın önceki filmde düşmanı olan Winter Soldier yani Bucky Barns ile bir araya geldiğini görüyoruz. Falcon ve Kara Dul da bu savaşta Captain America'nın yanında yer alıyor. Hükümet tarafında ise Iron Man ile birlikte Marvel sinema evreninde ilk kez karşımıza çıkan Black Phanter bulunuyor. Black Phanter ayrı bir film olarak da karşımıza gelecek. 

Aksiyon sahneleri ile etkileyen fragmanda Bucky ve Captain America'nın Iron Man'i araya alması epey konuşulacak gibi görünüyor. Film 6 Mayıs 2016 tarihinde ülkemizde de vizyona girecek. 

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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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BekirTemel 3 yıl
Bende bu tür fantastik filmleri seviyorum işte
Sabırla bekliyoruz
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simbolmina 3 yıl
Marcel filmleri genelde popcorn filmlerdir. Size kim yalan söyledi de ne beklersiniz?
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Master_Evil 3 yıl
ooo güzel fragman olmuş
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garden_tea_family 3 yıl
Şu Holywood acilen marvel yapımlarına para harcamayı bırakması gerekiyor
son yıllarda kült denile bilinecek hiç film çıkmadı
bu filmde diğerleri gibi derinliği olmayan eğlencelik çerez film
bu filme harcanan paraya yazık
kaç tane intersteller çekilir bu paraya
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ensei 3 yıl
Herkes işkembeden sallamış. Yok sonunda elele tutup barişacaklarmiş falan bla bla.... Captain America nın öldürüleceğini bilmiyorlar :(( siteci nickli arkadaşımız çizgi roman ı okudugu için biliyor herhalde..
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simbolmina 3 yıl ensei
ensei
Herkes işkembeden sallamış. Yok sonunda elele tutup barişacaklarmiş falan bla bla.... Captain America nın öldürüleceğini bilmiyorlar :(( siteci nickli arkadaşımız çizgi roman ı okudugu için biliyor herhalde..

Biraz gorgun ve saygın olsa insanlara spoiler vermezdin.
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strathmorea 3 yıl
sorix
demir adamla döğüştükleri sahne hariç çok heyecanlı bir sahne yok en kötü captan ameraka filmi olacağa benziyor

Filmi nerede izledin. Sana özel gösterim mi yaptılar.!
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Patren 3 yıl
sağlam film olcak
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sorix 3 yıl
demir adamla döğüştükleri sahne hariç çok heyecanlı bir sahne yok en kötü captan ameraka filmi olacağa benziyor
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kraix 3 yıl
Ben ileride HiMan Conan Zeyna ve Herkül vs bunların olduğu antik çağ super kahraman modeli bir film izlemek isterim açıkcası farklı olabilir :D
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Kuralsiz111 3 yıl
Ant Man filminin sonunda Civil War'ın trailer başlangıcı gözükmüştü.
Bu filmde Ant Man olur mu acaba ?
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Sylargray 3 yıl Kuralsiz111
Kuralsiz111

Ant Man filminin sonunda Civil War'ın trailer başlangıcı gözükmüştü.

Bu filmde Ant Man olur mu acaba ?

Evet, fragmanda gözükmüyor ama filmde Ant-Man, Vision ve Spider-Man de olacak.
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