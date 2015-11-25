Captain America: Civil War için ilk fragman yayında





Marvel kahramanlarının birbirine girmesi olarak tanımlayabileceğimiz Civil War, Captain America'nin başını çektiği grup ile Iron Man'in başını çektiği grubun mücadelesini anlatıyor.





Orijinal hikayede bir süper kahraman grubunun tv şovu esnasında bir okulu havaya uçurması nedeniyle hükümetin süper kahramanlara yönelik tedbirler alması anlatılıyor. Hükümet artık süper kahramanları maaşlı memur gibi çalıştırmak ve her eyalete bir süper kahraman atamak istemektedir. Captain America bu tasarıya karşı çıkar ve yer altına inerek Secret Avengers ekibini kurar.





Filmed Captain America'nın önceki filmde düşmanı olan Winter Soldier yani Bucky Barns ile bir araya geldiğini görüyoruz. Falcon ve Kara Dul da bu savaşta Captain America'nın yanında yer alıyor. Hükümet tarafında ise Iron Man ile birlikte Marvel sinema evreninde ilk kez karşımıza çıkan Black Phanter bulunuyor. Black Phanter ayrı bir film olarak da karşımıza gelecek.





Aksiyon sahneleri ile etkileyen fragmanda Bucky ve Captain America'nın Iron Man'i araya alması epey konuşulacak gibi görünüyor. Film 6 Mayıs 2016 tarihinde ülkemizde de vizyona girecek.