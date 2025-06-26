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    The Fantastic Four: First Steps'ten yeni bir fragman yayınlandı

    Önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak olan The Fantastic Four: First Steps'ten son bir fragman daha yayınladı. Bu filmle birlikte Fantastik Dörtlü, Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil olacak.

    Fantastik Dörtlü (The Fantastic Four: First Steps) Tam Boyutta Gör
    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps) olacak. Bu kez doğrudan Marvel Studios tarafından hazırlanan film, Fantastik Dörtlü'yü Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edecek. Bu yönüyle merak uyandıran First Steps için bekleyiş sürerken, Marvel filmden son bir fragman daha paylaştı.

    Matt Shankman (WandaVision)'ın yönettiği The Fantastic Four: First Steps, her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olsa da aslında paralel bir evrende geçiyor. 1960'lar Amerika'sının retro füturistik bir versiyonunu andıran bu dünyanın koruyucuları olan Fantastik Dörtlü, Galactus adlı büyük bir tehdidin Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu öğreniyor. Güçlerini aşabilecek bu düşman, Fantastik Dörtlü'yü zorlu bir mücadelenin içine itiyor.

    The Fantastic Four: First Steps, 25 Temmuz'da Vizyona Girecek

    Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandırıyor. Bu filmde farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkacak olan Silver Surfar'a ise Julia Garner (Ozark) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles eşlik ediyor.

    25 Temmuz'da vizyona girecek olan The Fantastic Four: First Steps'in yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=18QQWa5MEcs[ 

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