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    Yeni Punisher projesi hızla şekilleniyor: Çekim tarihi belli oldu

    Disney+'ta yayınlanacak olan yeni Punisher projesi beklenenden de hızlı şekilleniyor. Bir TV filmi (special) olacak bu yapımın çekimlerine çok yakında başlanacak.         

    Yeni Punisher projesi Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Punisher, bu yıl yayınlanan Daredevil: Born Again dizsiiyle ekranlara geri döndü. Jon Bernthal'ın hayat verdiği karakter Born Again'de kısaca görünmüş olsa da önümüzdeki dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde çok daha önemli bir role sahip olacak.

    Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen haberler Punisher'ın Spider-Man 4 filminde yer alacağını ortaya çıkarmıştı. Ancak Punisher'ın yer alacağı tek Marvel projesi bu değil. Bunun yanı sıra doğrudan Punisher karakterine odaklanacak bir TV filmi (special) de hazırlıyor. Kısa süre önce resmi olarak duyurulan bu proje, beklediğimizden de hızlı şekilleniyor.

    Punisher Special'ının Çekimlerine Önümüzdeki Ay Başlanacak

    Marvel'a yönelik sızıntılarıyla tanınan Nexus Point News'e göre yeni Punisher projesinin çekimlerine Temmuz ayı ortasında başlanacak. Çekimler Ağustos ayı başında sona erecek. Jon Bernthal'ın Punisher projesini tamamladıktan hemen sonra Spider-Man 4'e geçeceği söyleniyor.

    Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan Punisher special'ı Jon Bernthal öncülüğünde hazırlanıyor. Bu hikâyeyi şekillendirip Marvel'a sunan Bernthal, senaryoyu da We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte kaleme aldı. Green aynı zamanda bu special'ın yönetmeni de olacak.

    Yine Nexus Point News tarafından aktarılan bilgilere göre bu special'ın kötü karakteri, kadın bir suç baronu olan Ma Gnucci olacak. Bu da hikâyenin muhtemelen "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacağı anlamına geliyor. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor. Special'ın bu hikâyeyi tam olarak nasıl uyarlayacağı henüz netleşmiş değil ama yine benzer bir intikam hikâyesi bekleyebiliriz.

    Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak olan Punisher special'ı 2026'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

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