Marvel dizisi Ironheart'tan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney+, Marvel Sinematik Evreni'nde geçen dizilerine bu ay bir yenisini daha ekleyecek. Çizgi romanlarda Iron Man'in yerini alan Riri Williams karakterine odaklanan Ironheart, 24 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Ironheart, 24 Haziran'da Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak

Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man zırhını geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını konu alıyor. Black Panther: Wakanda Forever'da kısaca gördüğümüz Riri Williams, bu diziyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne tam anlamıyla katılmış olacak. Karaktere Black Panther: Wakanda Forever'da da olduğu gibi genç oyuncu Dominique Thorne hayat veriyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne'a Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Matthew Elam, Anji White ve Manny Montana eşlik ediyor. Başta James Rhodes (War Machine) olmak üzere Marvel Sinematik Evreni'nden başka karakterlerin de dizide boy göstermesi bekleniyor.

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