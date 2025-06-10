Marvel dizisi Ironheart'tan yeni fragman yayınlandı

Ironheart, 24 Haziran'da Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak
Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man zırhını geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını konu alıyor. Black Panther: Wakanda Forever'da kısaca gördüğümüz Riri Williams, bu diziyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne tam anlamıyla katılmış olacak. Karaktere Black Panther: Wakanda Forever'da da olduğu gibi genç oyuncu Dominique Thorne hayat veriyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne'a Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Matthew Elam, Anji White ve Manny Montana eşlik ediyor. Başta James Rhodes (War Machine) olmak üzere Marvel Sinematik Evreni'nden başka karakterlerin de dizide boy göstermesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.