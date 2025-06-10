Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Marvel dizisi Ironheart'tan yeni fragman yayınlandı

    Çizgi romanlarda Iron Man'in yerini alan Riri Williams karakterine odaklanan Ironheart dizisinden yeni fragman geldi. Dizi bu ay Disney+'ta izleyici ile buluşacak.       

    Ironheart dizisi Tam Boyutta Gör
    Disney+, Marvel Sinematik Evreni'nde geçen dizilerine bu ay bir yenisini daha ekleyecek. Çizgi romanlarda Iron Man'in yerini alan Riri Williams karakterine odaklanan Ironheart, 24 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Ironheart, 24 Haziran'da Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak

    Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man zırhını geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını konu alıyor. Black Panther: Wakanda Forever'da kısaca gördüğümüz Riri Williams, bu diziyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne tam anlamıyla katılmış olacak. Karaktere Black Panther: Wakanda Forever'da da olduğu gibi genç oyuncu Dominique Thorne hayat veriyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne'a Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Matthew Elam, Anji White ve Manny Montana eşlik ediyor. Başta James Rhodes (War Machine) olmak üzere Marvel Sinematik Evreni'nden başka karakterlerin de dizide boy göstermesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadan yanık yağ kokusu gelmesi blasphemous 2 türkçe yama buşonex kullanıcı yorumları online film izle telefondan maç izleme programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum