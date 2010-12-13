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Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus

Dünyanın önde gelen saat üreticilerinde Japonya merkezli Casio, çevre dostu ve ekonomik ürünlerin tanıtıldığı Eco Product 2010'da G-Shock ve Oceanus serisinin çevre dostu modellerini tanıttı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Alternatif Enerji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus
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Dünyanın önde gelen saat üreticilerinde Japonya merkezli Casio, çevre dostu ve ekonomik ürünlerin tanıtıldığı Eco Product 2010'da G-Shock ve Oceanus serisinin çevre dostu modellerini tanıttı.

Casio'nun G-Shock ve Oceanus serisine dahil ettiği saatler, ön yüzlerinde yer alan güneş paneli sayesinde, gücünü doğadan alıyor. Casio, her iki modelinde 860.000 hareket için sadece 6.2 W güç tükettiğini belirtiyor ve bu değerin LED lambanın tükettiği güç ile aynı miktarda olduğu ifade ediliyor.

Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus
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Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus
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Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus
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DH Misafiri 8 yıl
eqs-500c-1a2dr silikon kordon saat alıcam.güneş enerjili bi srun yaşarmıyım beyler sizce ?
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aspirin_00 8 yıl
çin yazıları mı orjinal mi herşey beklenir bu çinlerden en son samsung galaxy s klonladılar.
her sabah bunada ayar çekmek lazım olacak en iyisi damardan geçen kanla kendini şarj eden saat (daha üretilmedi :D)
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resler 8 yıl
9 yıl 9 ay olmuş saat takmıyorum.
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Normandia_06 8 yıl
1 yıl oldu bu saatlerin çıktığı :) Pro-Trek serilerinde pillerin şarz olmama sorunu var olmasa bile kısa zamanda sorun çıkarıyor en sağlam ve sorunsuz modelleri G-Shock serisidir ve dünyanın en sağlam saatleridir.. yanlız bu saatleri ithal eden er-sa firması tekel olduğu için bu ülkede aşırı fiyattan pazara sürüyor yurtdışından temin etmek daha mantıklıdır..meraklısına duyrulur
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Rock_Rage 8 yıl

ferhatonair

1 yıl oldu bu saatlerin çıktığı :) Pro-Trek serilerinde pillerin şarz olmama sorunu var olmasa bile kısa zamanda sorun çıkarıyor en sağlam ve sorunsuz modelleri G-Shock serisidir ve dünyanın en sağlam saatleridir.. yanlız bu saatleri ithal eden er-sa firması tekel olduğu için bu ülkede aşırı fiyattan pazara sürüyor yurtdışından temin etmek daha mantıklıdır..meraklısına duyrulur


İki yıldır kullanıyorum bi sorun yok belki size denk gelen problem olabilir.

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Rock_Rage 8 yıl
Pro-Trek seriside gunes enerji ile calısıyor dagcılar için yapılmıs guzel saatler fiyat ortalama 400 Tl den baslıyor bulutlu havada bile sarj oluyor kendim denedim gordum.
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ertuy37 8 yıl
Ne kadar la bu saat
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