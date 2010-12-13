Casio'dan güneş enerjisiyle çalışan saatler G-Shock ve Oceanus

Dünyanın önde gelen saat üreticilerinde Japonya merkezli Casio, çevre dostu ve ekonomik ürünlerin tanıtıldığı Eco Product 2010'da G-Shock ve Oceanus serisinin çevre dostu modellerini tanıttı.

Casio'nun G-Shock ve Oceanus serisine dahil ettiği saatler, ön yüzlerinde yer alan güneş paneli sayesinde, gücünü doğadan alıyor. Casio, her iki modelinde 860.000 hareket için sadece 6.2 W güç tükettiğini belirtiyor ve bu değerin LED lambanın tükettiği güç ile aynı miktarda olduğu ifade ediliyor.