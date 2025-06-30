Singapur, güneşte gözünü çatılara dikti: Türkiye’de dev kapasite hazır bekliyor

Singapur’da çatı üstü enerji devrimi
2014’te başlatılan SolarNova projesiyle Singapur, kamu konutları ve devlet binalarının çatılarını güneş enerjisi üretimi için kullanmaya başladı. Hedef, güneşten elde edilen enerjiyi doğrudan ulusal elektrik şebekesine aktarmak ve doğal gaz bağımlılığını azaltmak. Yıllık 2064 saat güneşlenme süresi bulunan ülkede, her gün yaklaşık 5 saat 40 dakikalık potansiyel elektrik üretimi mümkün.
Son olarak Portekizli enerji şirketi EDP Renewables (EDPR), projenin sekizinci aşamasında devreye girdi. 2027’ye kadar 1.075 kamu konutu ve 101 kamu binasının çatısına kurulacak panellerle 200 megawatt-pik (MWp) kapasite elde edilecek. Bu, şu ana kadarki en büyük SolarNova fazı olma özelliği taşıyor.
SolarNova programı, Singapur'un bu yıl 1,5 GWp ve 2030 yılına kadar 2 GWp'lik ulusal güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak. Programın yıllık 420 gigawatt-saat güneş enerjisi üretmesi ve bu sayede önemli miktarda karbon emisyonu azaltımı sağlaması öngörülüyor.
Türkiye’de 120 GW’lık çatı potansiyeli
Teorik olarak isteyen herkes çatı GES kurabilir, herhangi bir engel yok. Hatta tüketim fazlası elektriğin tüketicinin bağlı bulunduğu tarife üzerinden satılması imkanıyla yeni bir gelir fırsatı da sunuluyor. Ancak bu alanda henüz ciddi bir büyüme yok. Bunun nedeni ise karmaşık ve çetrefilli bürokrasi. Dolayısıyla burada sürecin ve izin alımının kolaylaştırılması gerekiyor.Kaynakça https://cleantechnica.com/2025/06/30/singapores-rooftop-solar-ambitions-are-expanding/ https://ember-energy.org/tr/analizler/catilarda-120-gwtan-fazla-potansiyel-mevcut/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: