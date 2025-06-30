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    Singapur, güneşte gözünü çatılara dikti: Türkiye’de dev kapasite hazır bekliyor

    Çok küçük bir ada ülkesi olan Singapur, güneş enerjisi için ciddi bir arazi sıkıntısı çekiyor. Ancak ülke, bu sorunu çözmek için ülke genelinde çatılar güneş panelleriyle donatmayı hedefliyor.

    Singapur, güneş enerjisinde gözünü çatılara dikti Tam Boyutta Gör
    42 kilometre uzunluğunda ve 23 kilometre genişliğinde, kendisine bağlı 63 küçük adayla birlikte 734,3 km2 yüzölçümüne (Yalova’dan daha küçük) sahip bir şehir-ada devleti olan Singapur, ekvatora yakın konumuyla güneş enerjisi için önemli bir potansiyele sahip. Ancak ülke, zaten ciddi bir arazi sıkıntısı yaşarken güneş panellerini bu değerli alanlara kuramaz. Bu kapsamda Singapur, konutların ve hükümet binalarının çatılarını kullanarak potansiyelin kilidini açmak istiyor.

    Singapur’da çatı üstü enerji devrimi

    2014’te başlatılan SolarNova projesiyle Singapur, kamu konutları ve devlet binalarının çatılarını güneş enerjisi üretimi için kullanmaya başladı. Hedef, güneşten elde edilen enerjiyi doğrudan ulusal elektrik şebekesine aktarmak ve doğal gaz bağımlılığını azaltmak. Yıllık 2064 saat güneşlenme süresi bulunan ülkede, her gün yaklaşık 5 saat 40 dakikalık potansiyel elektrik üretimi mümkün.

    Son olarak Portekizli enerji şirketi EDP Renewables (EDPR), projenin sekizinci aşamasında devreye girdi. 2027’ye kadar 1.075 kamu konutu ve 101 kamu binasının çatısına kurulacak panellerle 200 megawatt-pik (MWp) kapasite elde edilecek. Bu, şu ana kadarki en büyük SolarNova fazı olma özelliği taşıyor.

    SolarNova programı, Singapur'un bu yıl 1,5 GWp ve 2030 yılına kadar 2 GWp'lik ulusal güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak. Programın yıllık 420 gigawatt-saat güneş enerjisi üretmesi ve bu sayede önemli miktarda karbon emisyonu azaltımı sağlaması öngörülüyor.

    Türkiye’de 120 GW’lık çatı potansiyeli

    Singapur, güneş enerjisinde gözünü çatılara dikti Tam Boyutta Gör
    Benzer şekilde Türkiye’de de çatılar, dev bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ember’in yeni analizine göre, uydu görüntüleriyle belirlenen uygun çatıların tamamı kullanılırsa 120 GW’lık bir kurulu güç elde edilebilir. Bu potansiyelle yılda 148 TWh elektrik üretilebilir ki bu, Türkiye’nin 2022’deki toplam elektrik tüketiminin %45’ine denk geliyor.

    Teorik olarak isteyen herkes çatı GES kurabilir, herhangi bir engel yok. Hatta tüketim fazlası elektriğin tüketicinin bağlı bulunduğu tarife üzerinden satılması imkanıyla yeni bir gelir fırsatı da sunuluyor. Ancak bu alanda henüz ciddi bir büyüme yok. Bunun nedeni ise karmaşık ve çetrefilli bürokrasi. Dolayısıyla burada sürecin ve izin alımının kolaylaştırılması gerekiyor.

    Kaynakça https://cleantechnica.com/2025/06/30/singapores-rooftop-solar-ambitions-are-expanding/ https://ember-energy.org/tr/analizler/catilarda-120-gwtan-fazla-potansiyel-mevcut/
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