Türkiye, beş ayda 2,8 GW güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Türkiye, 2025 yılının ilk beş ayında yaklaşık 2,8 GW’lık yeni güneş enerjisi kapasitesi kurarak toplam kurulu gücünü 22,6 GW seviyesinin üzerine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla ülkenin kümülatif güneş enerjisi kapasitesi 22.648 MW’a ulaştı.

Güneşte hızlı büyüme sürüyor

Bu artış, Türkiye’nin güneş enerjisindeki yükseliş ivmesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. 2024 sonunda 19,8 GW olan kurulu güç, yalnızca beş ayda 2,8 GW'lık bir büyüme gösterdi. Son bir yıllık dönemde ise toplamda 7,6 GW’lık güneş enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Yılın ilk aylarındaki bu hızlı büyümenin temelinde özellikle ticari ve endüstriyel çatı kurulumları yer alıyor. Enerji analiz şirketi Wood Mackenzie'den Juan Monge Artacho’ya göre, düzenlemeye tabi perakende elektrik tarifelerindeki artışlar, özellikle ticari segmentte kurulumları teşvik eden temel unsur oldu.

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 72 GW’ı aştı

Tam Boyutta Gör Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 72.492 MW seviyesine ulaştı. Güneş enerjisi bu toplamın yüzde 31’inden fazlasını oluştururken hidroelektrik kaynaklar hâlâ en büyük payı elinde bulunduruyor ve toplam kapasitenin yaklaşık yarısını temsil ediyor. Rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi diğer kaynaklarla birlikte yenilenebilir enerji, toplam kurulu gücün yüzde 60,8’ini oluşturuyor

2025 Mayıs ayı sonu itibariyle kurulu güç; hidrolikte 32 bin 284 MW, rüzgarda 13 bin 391 MW, güneşte 22 bin 648 MW, jeotermalde bin 734 MW ve biyokütle enerjisinde 2 bin 435 MW’a ulaştı.

80 milyar dolar yatırım gerekiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yenilenebilir enerjinin kapasitesine işaret ederek “Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz.” dedi.

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Bayraktar ayrıca, 2035 yılına kadar 120 GW’lık güneş ve rüzgar kapasitesi hedefi için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda, her yıl en az 2 GW’lık güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin ihalelerle tahsis edilmesi planlanıyor. Bir sonraki güneş enerjisi ihalesi Ekim ayında, rüzgar ihalesi ise Kasım ayında düzenlenecek. En son yapılan güneş enerjisi ihalesinde 800 MW’lık kapasite altı projeye dağıtılmış, nihai fiyat 0,0325 ABD doları/kWh olarak belirlenmişti.

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