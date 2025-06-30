Türkiye, beş ayda 2,8 GW güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirdi

Güneşte hızlı büyüme sürüyor
Bu artış, Türkiye’nin güneş enerjisindeki yükseliş ivmesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. 2024 sonunda 19,8 GW olan kurulu güç, yalnızca beş ayda 2,8 GW'lık bir büyüme gösterdi. Son bir yıllık dönemde ise toplamda 7,6 GW’lık güneş enerjisi kapasitesi devreye alındı.
Yılın ilk aylarındaki bu hızlı büyümenin temelinde özellikle ticari ve endüstriyel çatı kurulumları yer alıyor. Enerji analiz şirketi Wood Mackenzie'den Juan Monge Artacho’ya göre, düzenlemeye tabi perakende elektrik tarifelerindeki artışlar, özellikle ticari segmentte kurulumları teşvik eden temel unsur oldu.
Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 72 GW’ı aştı
2025 Mayıs ayı sonu itibariyle kurulu güç; hidrolikte 32 bin 284 MW, rüzgarda 13 bin 391 MW, güneşte 22 bin 648 MW, jeotermalde bin 734 MW ve biyokütle enerjisinde 2 bin 435 MW’a ulaştı.
80 milyar dolar yatırım gerekiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yenilenebilir enerjinin kapasitesine işaret ederek “Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik ile karşılıyoruz.” dedi.
Bayraktar ayrıca, 2035 yılına kadar 120 GW’lık güneş ve rüzgar kapasitesi hedefi için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda, her yıl en az 2 GW’lık güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin ihalelerle tahsis edilmesi planlanıyor. Bir sonraki güneş enerjisi ihalesi Ekim ayında, rüzgar ihalesi ise Kasım ayında düzenlenecek. En son yapılan güneş enerjisi ihalesinde 800 MW’lık kapasite altı projeye dağıtılmış, nihai fiyat 0,0325 ABD doları/kWh olarak belirlenmişti.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/06/30/turkiye-installed-around-2-8-gw-of-solar-in-first-five-months-of-2025/ https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=21520 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: