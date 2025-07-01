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    Avrupa’nın en büyük vanadyum redoks akış bataryası testlere başladı

    Fraunhofer, Avrupa’nın en büyük vanadyum redoks akış bataryasını test etmeye başladı. 20 MWh kapasiteli sistem, yenilenebilir enerjiyi hava koşullarından bağımsız şekilde şebekeye aktarabiliyor.

    Avrupa’nın en büyük vanadyum akış bataryası testlere başladı Tam Boyutta Gör
    Fraunhofer Enstitüsü, Almanya’da kurduğu 20 MWh kapasiteli vanadyum redoks akış bataryası ile bu türdeki Avrupa'nın en büyük enerji depolama sistemini devreye aldı. Pilot tesis, yenilenebilir enerjinin hava koşullarından bağımsız şekilde şebekeye aktarılabileceğini başarıyla gösterdi.

    Testler başladı

    Pfinztal kentindeki Fraunhofer ICT tesislerinde hayata geçirilen sistem, RedoxWind projesi kapsamında geliştirildi. 2 MW gücünde bir rüzgar türbiniyle doğrudan bağlantılı çalışan bu batarya, yalnızca şebekeye enerji sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda izole çözümler, küçük işletmeler veya enerji köyleri gibi off-grid uygulamalar için de bağımsız enerji tedariki sunabiliyor.

    Fraunhofer ICT, modüler yapıya sahip bu vanadyum redoks akış bataryasının tamamen Alman teknolojisi ve bileşenleriyle geliştirildiğini vurguluyor. Sistem, enerji depolamanın ötesinde, yeni batarya teknolojilerinin ve bileşenlerinin test edileceği bir Ar-Ge platformu olarak tasarlandı. Proje, Almanya’daki ve küresel ölçekteki sanayi ortaklarıyla iş birliği içinde yürütülüyor.

    Bilmeyenler için, akış bataryaları ya da daha özel adıyla redoks akış bataryaları, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve bu enerjiyi sıvı elektrolit çözeltileri içinde depolayan sistemlerdir. Geleneksel bataryalarda enerji, katı elektrot yapıları içinde depolanırken, akış bataryalarında bu işlem, elektrolit sıvılarındaki aktif maddelerin redoks (indirgenme ve yükseltgenme) reaksiyonlarıyla gerçekleşir.

    Lityum-iyon bataryalara kıyasla termal güvenliği daha yüksek olan bu sistemler, su bazlı çözeltiler kullandıkları için yanma riski düşüktür. Ayrıca, uzun döngü ömrü ve derin deşarj toleransı sayesinde, özellikle şebeke ölçekli enerji depolama uygulamalarında tercih edilmektedir.

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