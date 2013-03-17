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Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme
6 yıl
8,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Casper'in 15.6" 'lik ekrana sahip olan Nirvana ailesinin üst seviye modelini inceliyoruz.
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kesbi
6 yıl
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İyide zaten üzerindeki onboard ekran kartı GT620 ayarında. 630 koyarak ne amaçlamışlar? Saçma sapan bir konfigürasyonu var.
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MyCoDeR
6 yıl
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Casper ??
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erci501
6 yıl
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Casper alacak kadar zengin değilim
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DH Misafiri
3 yıl
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casper aldım aldıgıma pısman oldum ses sorunu var bır sure sonra kendılıgınden ses gıdıyor hoparlor yada kulaklık takınca sorun olmuyor...arkadasımda ıse touchpad sorunu var formlara baktıkca herkesın baska sorunla karsılastıgını gordum bır kere aldık hataya dustuk sız bence bu hataya dusmeyın...
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DH Misafiri
3 yıl
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benim bilgisayarım casper nirvana 15.6 bu bilgisayara hangi programları yüklemeliyim yardım edebilirmisiniz
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flowerhorn
4 yıl
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Oyun performansı çöp
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DH Misafiri
4 yıl
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Arkadaşlar Bende Casper Nirvana 15.6 inch TWH NOTE BOOK var. Bilgisayarım Her ilk açılışda sık sık mavi ekran beliriyor. Bilgisayarı 2011 Mart ayında aldım. 3 yaşını devirdi.
Ben bu mavi ekranın sık sık çıkmasını işlemcinin ve/veya soğutucu fanın kirlendiğine bağlıyorum. Konuya hakim olan arkadaşlardan(lütfen konuya hakim olmayan arkadaşların abuk subuk cevap yazmasını istemiyorum.) arka kapağın nası açılacağına dair bilgi paylaşırsa kendilerine minnettar kalacağım. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
1 Yanıt
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mehmet_alp
4 yıl
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DH Misafiri
Fan temizlemek için en iyi yol dediğiniz gibi olsa da, siz önce sıcak hava çıkış yerine ağzınızı dayayın çok kuvvetli birden üflemeye başlayın. Bendeki casper bu şekilde adam oldu.
notbook ilk açılırken mavi ekran gelmesi bence fanla alakası yoktur. Daha işlemci ısınamadı.
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dragonPC7
5 yıl
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incelemeyi izledikten sonra teknosa dan aldım ürünü. canavar gibi valla arkadaşlar çok ezbere konuşuluyor gibi geldi bana burda ürünü kullandıktan sonra. aman nazar etmeyin casper'ıma :D
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deltoid20
5 yıl
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enderc
Güzel video tebrik ederim.
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teknoCat
5 yıl
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arkadaş almış yeni casper nirvana. W8 kaldırmıyor. W7 kurduk. Allahın belası casper... Driver desen.... yoga seti driverını kurduk..(dahili gpu). Allahım ya olmuyor. Gpu driverı mı lazım anlamadım... malzeme kalitesi berbat. Ekran sallanıyor ses çıkıyor cart curt.. Anakart çin malı markası yok bile. Ürünün arkasında durmuyor bu firma eğer 2000tl altı iSe. gayyette anlıyorum pcden oc tan formattan. yazılımla da aram iyi ;)... Casper uzak durum. Exper laptoplar çok daha iyi... 2002 aldığım exper hala çalışıyor. Gta sa açıyor. istiyene videosunu atarım ;)
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Srcn81
6 yıl
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Fena sayılmaz.
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DH Misafiri
6 yıl
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Ben bu bilgisayarı kullanıyorum gayet güzel bir bilgisayar. Bir kac sorunu var kabul ediyorum. Çok çabuk ve fazla ısınıyor. şarjı fazla yetmio ama 4 doluyken 4 saat gidiyor. ses sistemi cok basıt falan ama memnunum gayet güzel bi bilgisayar hızlı en basta bu cok ıyı. her sayfayı cabuk acıyor.
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rtgrl
6 yıl
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Casper ı diğer firmalara göre daha ucuz olduğundan bilgisayardan anlamayanlar alıyo bilgisayarı pert ediyo emin olun başka bir firmanın ürününü o cahillere verseniz onlarıda kötüler bende casper kullanıyorum 1 yıl oldu hiçbir ısınma sorunu yok oyunda oynuyorum.
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Ben bu mavi ekranın sık sık çıkmasını işlemcinin ve/veya soğutucu fanın kirlendiğine bağlıyorum. Konuya hakim olan arkadaşlardan(lütfen konuya hakim olmayan arkadaşların abuk subuk cevap yazmasını istemiyorum.) arka kapağın nası açılacağına dair bilgi paylaşırsa kendilerine minnettar kalacağım. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
notbook ilk açılırken mavi ekran gelmesi bence fanla alakası yoktur. Daha işlemci ısınamadı.