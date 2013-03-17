Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme

6 yıl
8,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Casper'in 15.6" 'lik ekrana sahip olan Nirvana ailesinin üst seviye modelini inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kesbi 6 yıl en beğenilen
İyide zaten üzerindeki onboard ekran kartı GT620 ayarında. 630 koyarak ne amaçlamışlar? Saçma sapan bir konfigürasyonu var.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyCoDeR 6 yıl
Casper ??
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
Casper alacak kadar zengin değilim
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
casper aldım aldıgıma pısman oldum ses sorunu var bır sure sonra kendılıgınden ses gıdıyor hoparlor yada kulaklık takınca sorun olmuyor...arkadasımda ıse touchpad sorunu var formlara baktıkca herkesın baska sorunla karsılastıgını gordum bır kere aldık hataya dustuk sız bence bu hataya dusmeyın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
benim bilgisayarım casper nirvana 15.6 bu bilgisayara hangi programları yüklemeliyim yardım edebilirmisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flowerhorn 4 yıl
Oyun performansı çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Bende Casper Nirvana 15.6 inch TWH NOTE BOOK var. Bilgisayarım Her ilk açılışda sık sık mavi ekran beliriyor. Bilgisayarı 2011 Mart ayında aldım. 3 yaşını devirdi.
Ben bu mavi ekranın sık sık çıkmasını işlemcinin ve/veya soğutucu fanın kirlendiğine bağlıyorum. Konuya hakim olan arkadaşlardan(lütfen konuya hakim olmayan arkadaşların abuk subuk cevap yazmasını istemiyorum.) arka kapağın nası açılacağına dair bilgi paylaşırsa kendilerine minnettar kalacağım. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet_alp 4 yıl DH Misafiri
Fan temizlemek için en iyi yol dediğiniz gibi olsa da, siz önce sıcak hava çıkış yerine ağzınızı dayayın çok kuvvetli birden üflemeye başlayın. Bendeki casper bu şekilde adam oldu.

notbook ilk açılırken mavi ekran gelmesi bence fanla alakası yoktur. Daha işlemci ısınamadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dragonPC7 5 yıl
incelemeyi izledikten sonra teknosa dan aldım ürünü. canavar gibi valla arkadaşlar çok ezbere konuşuluyor gibi geldi bana burda ürünü kullandıktan sonra. aman nazar etmeyin casper'ıma :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deltoid20 5 yıl enderc
Güzel video tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoCat 5 yıl
arkadaş almış yeni casper nirvana. W8 kaldırmıyor. W7 kurduk. Allahın belası casper... Driver desen.... yoga seti driverını kurduk..(dahili gpu). Allahım ya olmuyor. Gpu driverı mı lazım anlamadım... malzeme kalitesi berbat. Ekran sallanıyor ses çıkıyor cart curt.. Anakart çin malı markası yok bile. Ürünün arkasında durmuyor bu firma eğer 2000tl altı iSe. gayyette anlıyorum pcden oc tan formattan. yazılımla da aram iyi ;)... Casper uzak durum. Exper laptoplar çok daha iyi... 2002 aldığım exper hala çalışıyor. Gta sa açıyor. istiyene videosunu atarım ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 6 yıl
Fena sayılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ben bu bilgisayarı kullanıyorum gayet güzel bir bilgisayar. Bir kac sorunu var kabul ediyorum. Çok çabuk ve fazla ısınıyor. şarjı fazla yetmio ama 4 doluyken 4 saat gidiyor. ses sistemi cok basıt falan ama memnunum gayet güzel bi bilgisayar hızlı en basta bu cok ıyı. her sayfayı cabuk acıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtgrl 6 yıl
Casper ı diğer firmalara göre daha ucuz olduğundan bilgisayardan anlamayanlar alıyo bilgisayarı pert ediyo emin olun başka bir firmanın ürününü o cahillere verseniz onlarıda kötüler bende casper kullanıyorum 1 yıl oldu hiçbir ısınma sorunu yok oyunda oynuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
10:15
AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
11,3b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,7b izlenme · 23 sa. yeni video
22:05
Monster Abra A5 V14.1 Video İnceleme
9,7b izlenme · 10 ay
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,5b izlenme · 3 ay
09:02
Huawei bilgisayar dünyasına hızlı girdi: İşte MacBook'un rakibi
16,7b izlenme · 1 yıl
29:14
Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3
7,1b izlenme · 1 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
20:53
Masaüstü kıvamında dizüstü "MSI GT73VR 7RF" inceleme
12b izlenme · 1 yıl
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim