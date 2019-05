Casper, VIA akıllı telefon serisini M2 modeliyle güçlendiriyor

Casper, akıllı telefon ailesine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Yeni akıllı telefon Casper VIA M2, şık tasarımı, 3 GB RAM ile güçlendirilen 8 çekirdek işlemcisi ve 32 GB depolama alanı ile KDV dahil sadece 1199 TL’ye tüketicilere sunuluyor.

5 inç Full HD ekran ve parmak izi güvenliği

Titanyum gri ve metalik bronz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan akıllı telefon, parmak izi fonksiyonu okuyucu özelliği de sunuyor. Parmak izi fonksiyonu sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabilen telefon güvenlik konusunda yüksek beklentileri de karşılıyor. Home tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucu sayesinde telefon daha güvenli hale getirilebildiği gibi istenmeyen durumların da önüne geçiliyor.

8 çekirdekli metal gövdeli VIA M2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

5.0 inç Full HD IPS ekranı ile üst düzey bir kullanım deneyimi sunan Casper VIA M2, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruması ile üst düzey sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Akıllı telefon 4.5G desteğine de sahip. CAT 4 altyapısında sunulan LTE desteği ve 4.5G teknolojisi sayesinde yüksek hızlı internet keyfi yaşatıyor.Casper VIA M2’de bulunan 8 çekirdekli 1.4 GHz işlemci performans beklentisi olanların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Android Marshmallow işletim sistemi ile yüklü gelen cihaz, 3 GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Bu sayede en zorlu uygulama ve işlemlerde bile performanstan ödün vermeyen akıllı telefon, daha fazla depolama kapasitesi isteyenler için microSD bellek yuvası ile bu kapasite 128 GB’a kadar artırılabiliyor.Oldukça şık bir metal gövdeye sahip olan akıllı telefon bu sayede üst düzey dayanıklılık ve şıklık sunuyor. Ele iyi oturan bir tasarıma sahip olan telefon, 2.5D kavisli ekranı sayesinde ele oturan kusursuz tasarımıyla dikkat çekiyor.Telefonun arka yüzünde yer alan 13 Megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera hızlı netleme süresi, hazır çekim modları ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Casper VIA M2’nin ön yüzündeki kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip.