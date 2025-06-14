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    Poco F7'nin tasarımı netleşti: Yeşil şeritli kamera adası dikkat çekiyor

    Poco’nun merakla beklenen yeni modeli F7, son sızıntılarla tasarımı ve teknik detaylarını gözler önüne serdi. Paylaşılan yeni görseller, cihazın standart ve özel sürüm ayrımını netleştiriyor.

    Poco F7'nin tasarımı netleşti: Kamera adası dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Poco’nun yeni amiral gemisi modeli F7, tasarımı ve donanımıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ilk canlı görüntüden sonra bu kez cihaza ait yüksek kaliteli render’lar sızdı. Görseller, telefonun nihai tasarımına dair çok daha net detaylar sunuyor. Dikey şekilde konumlandırılmış iki mercekli kamera modülü dikkat çekerken, çapraz yerleştirilmiş yeşil şeritler kamera adasını vurguluyor.

    İlk sızıntıda yer alan çift tonlu gövde ve yarı saydam pencere bu yeni görsellerde yer almıyor. Bu da önceki modelin muhtemelen özel bir versiyona ait olduğunu düşündürüyor. Yeni sızan görsellerde ise cihazın standart siyah renkli versiyonu görülüyor.

    Teknik özellikler tarafında Poco F7, 6.83 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 1280 x 2272 piksel çözünürlük sunarken, 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim vadediyor. Gücünü henüz tanıtılmamış Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden alması beklenen modelde 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunulacak. Depolama tarafında ise kullanıcıları 512 GB ve 1 TB gibi oldukça geniş seçenekler bekliyor.

    Kamera kurulumu ise segmentine uygun seviyede. OIS (optik görüntü sabitleyici) destekli 50 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Pil tarafında ise oldukça iddialı bir kapasite söz konusu. Poco F7’nin 6550 mAh batarya ile gelmesi beklenirken, bu bataryanın 90W hızlı şarj desteğiyle besleneceği ifade ediliyor. Ayrıca bazı varyantlarda bu kapasitenin 7550 mAh’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.

    Henüz resmi lansman tarihi açıklanmış değil ancak bu denli yoğun sızıntılar, Poco’nun yeni modelini çok yakında tanıtacağını işaret ediyor.

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    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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